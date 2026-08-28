Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Comuna Tarna Mare", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea A3.2 – Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Proiectul a avut ca obiectiv creșterea eficienței energetice a două blocuri de locuințe situate pe Strada Athanasie Doros nr. 309 și nr. 310 din Tarna Mare, cu o suprafață desfășurată totală de 1.913,16 mp, prin lucrări de renovare energetică aprofundată.

Investiția a inclus și instalarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice, contribuind astfel atât la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și la modernizarea infrastructurii locale de mobilitate durabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 2.930.899,63 lei, din care valoarea eligibilă cu TVA este de 2.849.419,63 lei (finanțare nerambursabilă din PNRR), iar contribuția proprie a beneficiarului este de 81.480 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada 30.12.2022 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, locuitorii celor două blocuri beneficiază de condiții de locuit îmbunătățite, costuri reduse la utilități și un confort termic sporit, în timp ce Comuna Tarna Mare face un pas important spre atingerea obiectivelor naționale de eficiență energetică și reducere a amprentei de carbon, cu efecte pozitive asupra calității vieții comunității locale.

Date de contact:

Primăria Comunei Tarna Mare

Adresa: Str. Principala nr. 284, Tarna Mare, jud. Satu Mare

Tel/Fax: 0261-832.333

E-mail: primaria@comunatarnamare.ro