Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Construire locuințe Nzeb – plus pentru specialiști, proiect tip, în comuna Tarna Mare", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Proiectul a avut ca obiectiv construirea a 12 unități locative de tip nZEB plus (locuințe cu consum de energie aproape egal cu zero), destinate ca locuințe de serviciu pentru specialiști din domeniile sănătate și învățământ, conform proiectului-tip standardizat la nivel național.

Valoarea totală a proiectului este de 5.520.908,72 lei, din care valoarea eligibilă (fără TVA) este de 4.336.209,52 lei, susținută din finanțare nerambursabilă PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 871.989,85 lei, iar valoarea neeligibilă, suportată din bugetul propriu al beneficiarului, este de 312.709,35 lei.

Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului

Proiectul a fost implementat în perioada 19.12.2022 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, Comuna Tarna Mare dispune de locuințe moderne, eficiente energetic, destinate atragerii și menținerii specialiștilor din sănătate și învățământ în comunitate, contribuind astfel la asigurarea unor servicii publice de calitate pentru locuitori și la dezvoltarea pe termen lung a

localității.

Date de contact:

Primăria Comunei Tarna Mare: Tel/Fax: 0261-832.333

E-mail: primaria@comunatarnamare.ro