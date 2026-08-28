Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Renovarea energetică a Școlii Primare Bocicau, Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 105, Bocicău", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale.

Proiectul a avut ca obiectiv reabilitarea moderată/renovarea energetică a Școlii Primare din satul Bocicău, pe o suprafață de 276 mp, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității didactice și la reducerea consumului energetic al clădirii.

Valoarea totală a proiectului este de 1.210.130,12 lei, din care valoarea eligibilă (cu TVA) este de 721.221,22 lei, susținută din finanțare nerambursabilă PNRR, iar valoarea neeligibilă, suportată din bugetul propriu al beneficiarului, este de 488.908,90 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada 11.01.2023 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, elevii și cadrele didactice ale Școlii Primare din Bocicău beneficiază de un spațiu de învățământ modernizat, mai eficient energetic și mai confortabil, cu efecte pozitive asupra calității actului educațional și asupra reducerii costurilor de întreținere a clădirii pentru comunitate.

Date de contact:

Primăria Comunei Tarna Mare

Tel/Fax: 0261-832.333

E-mail: primaria@comunatarnamare.ro