„Extinderea sistemului de monitorizare în timp real a situației în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare“

Anunțuri 28.08.2026 09:33
„Extinderea sistemului de monitorizare în timp real a situației în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare“

Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea proiectului "Extinderea sistemului de monitorizare în timp real a situației în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare", implementat de UAT Comuna Tarna Mare în calitate de beneficiar, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Proiectul a avut ca obiectiv extinderea sistemului de monitorizare în timp real a situației la nivelul Comunei Tarna Mare, prin implementarea unei infrastructuri TIC dedicate, contribuind la creșterea capacității administrației locale de supraveghere și gestionare eficientă a spațiului public.

Valoarea totală a proiectului este de 234.546,48 lei, integral eligibilă, din care valoarea eligibilă (fără TVA) este de 195.185,06 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 39.361,42 lei, întreaga sumă fiind susținută din finanțare nerambursabilă PNRR, fără contribuție neeligibilă din partea

beneficiarului.

Proiectul a fost implementat în perioada 03.01.2023 – 30.08.2026.

Prin finalizarea acestei investiții, Comuna Tarna Mare dispune de un sistem extins de monitorizare în timp real, care sprijină creșterea siguranței publice, prevenirea situațiilor de risc și o gestionare mai eficientă a resurselor administrative locale, în beneficiul întregii comunități.

Date de contact:

Primăria Comunei Tarna Mare

Tel/Fax: 0261-832.333

E-mail: primaria@comunatarnamare.ro


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