Proiect de aproape 1,9 milioane de lei, finalizat la Ardud: orașul beneficiază de infrastructură digitală modernă

Anunțuri 28.08.2026 11:31
Proiect de aproape 1,9 milioane de lei, finalizat la Ardud: orașul beneficiază de infrastructură digitală modernă

Primăria orașului Ardud anunță finalizarea proiectului care a urmărit implementarea unei infrastructuri TIC (Tehnologii Informaționale și de Comunicații) și ITS (Sisteme de Transport Inteligente) în orașul Ardud, județul Satu Mare, proiect finanțat prin programul național PNRR în cadrul apelului PNRR/2022/C10/11.2, Runda 1 (Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC). Prin intermediul componentei C10-11.2-1015 s-a îmbunătățit infrastructura digitală la nivel local prin instalarea de ecrane LED, totemuri smart, holograme, aparate de realitate virtuală și augmentată, precum și alte dotări urbane moderne. Aceste tehnologii vor contribui la valorificarea turistică a Cetății Ardud, la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban, dar a vizat și implementarea unor platforme digitale de comunicare cu cetățeni.

NUMELE PROIECTULUI DE INVESTIȚI: Asigurarea infrastructurii pentru trasportul verde - ITS/alte infrastructuri

TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

NUMELE BENEFICIARULUI: Oraș Ardud, Satu Mare

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  1. ﻿﻿﻿Dotarea cu sisteme de informare a participanților la trafic.
  2. ﻿﻿﻿Valorificarea obiectivelor de patrimoniu prin digitalizarea sau reconstrucție digitală (VR).
  3. ﻿﻿﻿Implementarea de aplicații și servicii digitale de tip
    CLOUD și de lucru cu cetățeanul.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 1.885.355,01 lei cu TVA

DATA ÎNCEPERII ȘI FINALIZĂRII PROIECTULUI:

2022-2026

CODUL PROIECTULUI: C10-11.2-1015

Date de contact: UAT oraș Ardud, str Nouă, nr. 1, Ardud, primaria@orasardud.ro, tel: 0261.676.130

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