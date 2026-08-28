



Mulți dintre cei care ajung la Tășnad vin pentru relaxare, pentru câteva zile liniștite sau pentru distracție în ștrand. Ce nu știu însă mulți dintre ei este că, fără să își propună neapărat, contribuie în același timp și la propria sănătate.

Apa termală din stațiune, recunoscută pentru proprietățile sale terapeutice, acționează discret, dar eficient. Fără tratamente complicate sau programe stricte, simplul fapt că petreci timp în bazinele cu apă termală poate avea efecte vizibile asupra organismului.

Printre cele mai frecvente beneficii se numără ameliorarea durerilor articulare și musculare. Persoanele care suferă de reumatism sau probleme ale coloanei vertebrale pot observa o reducere a disconfortului chiar și după câteva zile petrecute în stațiune.

De asemenea, apa termală contribuie la relaxarea sistemului nervos. Mulți turiști spun că dorm mai bine după câteva zile la Tășnad, iar starea generală de stres se diminuează fără efort conștient.

Problemele de circulație sau tensiunile acumulate în corp pot fi și ele influențate pozitiv de temperaturile ridicate ale apei, care ajută la relaxarea musculaturii și la stimularea circulației.

Pentru unii, efectele sunt evidente. Pentru alții, aproape insesizabile pe moment. Dar după câteva zile, diferența se simte: mai puțină tensiune în corp, mai multă energie și o stare generală de bine.

Asta face din Tășnad o destinație aparte. Nu trebuie să vii special pentru tratament ca să beneficiezi de el. Poți veni pentru relaxare, pentru distracție sau pentru un weekend cu prietenii… iar sănătatea vine, în mod natural, la pachet.

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