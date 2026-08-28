







O operațiune antidrog desfășurată în cooperare internațională, la care au contribuit și polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, s-a încheiat cu prinderea în Ungaria a doi bărbați cu dublă cetățenie, română și maghiară. În autoturismul acestora, un Mercedes de lux, anchetatorii au descoperit peste trei kilograme de substanță cristalină suspectată a fi drog sintetic.

Potrivit informațiilor publicate de PresaSM, cazul a fost documentat în urma colaborării dintre structurile române de combatere a criminalității organizate și Biroul Național de Investigații al Poliției Ungare – KR NNI.

Anchetatorii români aveau informații potrivit cărora doi bărbați, în vârstă de 24 și 27 de ani, ar fi transportat mai multe kilograme de droguri din Olanda către România. Traseul acestora ar fi urmat să treacă prin Germania, Austria și Ungaria.

Datele privind autoturismul folosit și deplasarea suspecților au fost transmise autorităților maghiare în 26 august. În baza acestor informații, polițiștii din Ungaria au organizat o acțiune pentru interceptarea mașinii.

Opriți pe autostrada M1

Mercedesul în care se aflau cei doi suspecți a fost identificat și oprit pe autostrada M1, în zona de odihnă Arrabona din Győrújbarát, pe sensul de mers către Budapesta.

Cei doi ocupanți ai mașinii au fost imobilizați și reținuți. La operațiune au participat mai multe structuri ale poliției maghiare, iar autoturismul a fost verificat inclusiv cu ajutorul unui câine specializat în detectarea drogurilor.

Percheziția mașinii avea să scoată la iveală principala captură. Într-un rucsac aflat pe bancheta din spate, polițiștii au descoperit o pungă în care se aflau 3.045 de grame de substanță cristalină.

Testele preliminare au indicat că ar fi vorba despre 3-CMC, un drog sintetic cu efect stimulant.

Anchetatorii au mai descoperit cantități mai mici dintr-o substanță maronie, cu aspect de rășină, precum și biscuiți despre care există suspiciunea că ar conține substanțe interzise.

Telefoane, cartele SIM și plăcuțe românești, ridicate de anchetatori

În Mercedes au mai fost găsite mai multe telefoane mobile și cartele SIM, precum și un aparat pentru ambalarea în folie. Toate acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

În portbagaj, polițiștii maghiari au descoperit și două plăcuțe de înmatriculare românești.

Anchetatorii au confiscat, de asemenea, peste 1.000 de euro, iar Mercedesul cu tracțiune integrală folosit de suspecți a fost indisponibilizat în vederea confiscării.

Cei doi bărbați, în vârstă de 24 și 27 de ani, au fost conduși la sediul structurii de investigații din Győr. Aceștia sunt suspectați de deținerea unei cantități semnificative de droguri, fiind reținuți, iar anchetatorii au solicitat arestarea lor.

Investigațiile continuă în cooperare între autoritățile române și cele maghiare pentru stabilirea provenienței și destinației drogurilor, precum și pentru identificarea eventualelor persoane implicate într-o rețea mai amplă de trafic internațional.

Sursa informațiilor: PresaSM



