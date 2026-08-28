Evenimentul The STEAM Hive, organizat joi, 27 august, în Pasajul Corneliu Coposu din Satu Mare, a adus împreună copii, adolescenți, părinți, profesori, instituții, parteneri și membri ai comunității, într-o după-amiază dedicată educației STEAM, creativității și roboticii.



Deschiderea evenimentului a reunit reprezentanți ai echipei B-Robo, ai mediului educațional și ai comunității. La începutul manifestării au luat cuvântul Adelin Ghiarfaș, Raul Băbțan - viceprimar al municipiului Satu Mare, Ghiarfaș Adelin - Director în cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, direcția patrimoniu, Sabou Rita - inspector școlar de specialitate la Inspectoratul Şcolar Județean Satu Mare, Nicoleta Cherecheș, director adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Cristina Bala, coordonator al Asociației Stea, prof. Horea Jurge, mentorul echipei B-Robo, și Cristina Simo, team leader al echipei.

Organizat de echipa B-Robo, evenimentul le-a oferit participanților ocazia să descopere lumea STEAM prin workshopuri interactive, demonstrații live cu roboți, ateliere de creație și pictură pe față pentru copii, dar și activități de socializare și jocuri de societate pentru adolescenți.

Dincolo de componenta educațională și recreativă, The STEAM Hive a avut și un important scop caritabil. În cadrul evenimentului cei de la B-Robo au organizat o tombolă destinată strângerii de fonduri pentru sprijinirea construirii primului centru de zi dedicat copiilor de până la 6 ani din Sătmărel, iar tinerii de la Interact au vândut baloane, pentru aceeași cauză. Prin activități diferite, dar unite de aceeași cauză, tinerii au demonstrat că, atunci când ne unim eforturile în jurul unui scop comun, putem face împreună mai mult decât am putea realiza fiecare separat.

Inițiativa celor de la B-Robo, în parteneriat cu Interact, a dat rezultate concrete: 14.115 lei au fost strânși în cadrul demersului caritabil, bani destinați sprijinirii proiectului Asociației Stea pentru construirea primului centru de zi dedicat copiilor de până la 6 ani din Sătmărel, ”Casă pentru viitor”.

The STEAM Hive a fost un exemplu că educația, tehnologia și implicarea civică pot merge mână în mână. Prin inițiativa lor, tinerii de la B-Robo, alături de profesori, parteneri și întreaga comunitate, au reușit nu doar să creeze un eveniment dedicat educației și creativității, ci și să contribuie la construirea unor oportunități mai bune pentru alți copii.

14.115 lei strânși prin implicare, mobilizare și dorința de a face ceva cu sens pentru comunitate.

Echipa B-Robo adresează sincere mulțumiri tuturor celor care au fost alături și au contribuit la reușita evenimentului desfășurat joi, 27 august 2026.

Mulțumiri Primăriei Municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M Zamfirescu, Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și Centrului Județean de Excelență Satu Mare, Colegiului Național “Mihai Eminescu”, Liceului Teoretic German “Johann Ettinger” , reprezentanților acestor instituții pentru sprijinul acordat și pentru deschiderea de a susține inițiativele dedicate comunității.

Le suntem recunoscători partenerilor noștri de la Smart RobotX, precum și tinerilor implicați în Interact, pentru dedicare, energie și implicarea activă în organizarea și desfășurarea evenimentului.

Un gând de mulțumire se îndreaptă și către sătmărenii care au ales să fie prezenți, către cei care au făcut donații și către toți participanții la tombolă. Sprijinul și generozitatea fiecăruia au contribuit la transformarea acestui eveniment într-un moment important pentru comunitatea noastră.

Nu în ultimul rând, le mulțumim tuturor sponsorilor, al căror sprijin a făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestui eveniment în cele mai bune condiții. Implicarea lor demonstrează, încă o dată, cât de importantă este solidaritatea dintre comunitate, instituții și mediul privat.

Fiecare contribuție, fiecare gest de susținere și fiecare persoană prezentă au avut un rol în succesul acestei inițiative. Le mulțumim tuturor celor care au ales să se implice și să fie parte din acest demers.