Douăsprezece acorduri de colaborare între autorități locale din România și Ucraina, semnate în cadrul unei reuniuni internaționale

Locale 28.08.2026 19:09
Douăsprezece acorduri de colaborare între autorități locale din România și Ucraina, semnate în cadrul unei reuniuni internaționale


Cea de-a X-a ediție a reuniunii anuale de lucru și instruire privind îmbunătățirea performanțelor administrațiilor publice locale și intensificarea cooperării transfrontaliere dintre România, Ucraina și Republica Moldova a început vineri, 28 august. Evenimentul este organizat de Uniunea Ucrainenilor din România în perioada 27–30 august și reunește peste 200 de reprezentanți din cele trei țări.

Reuniunea urmărește consolidarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale, dezvoltarea cooperării transfrontaliere și crearea unor noi oportunități pentru comunitățile situate de ambele părți ale graniței.

Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost semnarea a 12 acorduri de colaborare între autorități publice locale din județele Satu Mare, Maramureș, Timiș și Suceava și autorități din regiunile Cernăuți și Zakarpattia, din Ucraina.

Noile parteneriate vor permite dezvoltarea unor proiecte comune, consolidarea cooperării directe între comunități și accesarea finanțărilor europene. Reprezentanții Uniunii Ucrainenilor din România au arătat că acordurile încheiate la edițiile precedente au devenit puncte de plecare pentru proiecte cu beneficii reciproce și cu investiții estimate la milioane de euro.

În cadrul reuniunii au loc și dezbateri despre cooperarea instituțională și atragerea fondurilor europene, etica și transparența în administrația publică, digitalizarea serviciilor, reprezentarea minorităților naționale și implicarea cetățenilor în procesul decizional local.

Un alt subiect abordat este valorificarea patrimoniului cultural ucrainean ca resursă pentru dezvoltarea durabilă a comunităților. Participanții discută, totodată, despre rolul administrațiilor locale în susținerea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova.

Organizatorii consideră că astfel de reuniuni contribuie la consolidarea relațiilor dintre România, Ucraina și Republica Moldova, oferind o platformă pentru dialog, schimb de experiență și inițierea unor parteneriate europene durabile.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
ANGAJARE
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand