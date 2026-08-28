



Cea de-a X-a ediție a reuniunii anuale de lucru și instruire privind îmbunătățirea performanțelor administrațiilor publice locale și intensificarea cooperării transfrontaliere dintre România, Ucraina și Republica Moldova a început vineri, 28 august. Evenimentul este organizat de Uniunea Ucrainenilor din România în perioada 27–30 august și reunește peste 200 de reprezentanți din cele trei țări.

Reuniunea urmărește consolidarea capacității instituționale a administrațiilor publice locale, dezvoltarea cooperării transfrontaliere și crearea unor noi oportunități pentru comunitățile situate de ambele părți ale graniței.

Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost semnarea a 12 acorduri de colaborare între autorități publice locale din județele Satu Mare, Maramureș, Timiș și Suceava și autorități din regiunile Cernăuți și Zakarpattia, din Ucraina.

Noile parteneriate vor permite dezvoltarea unor proiecte comune, consolidarea cooperării directe între comunități și accesarea finanțărilor europene. Reprezentanții Uniunii Ucrainenilor din România au arătat că acordurile încheiate la edițiile precedente au devenit puncte de plecare pentru proiecte cu beneficii reciproce și cu investiții estimate la milioane de euro.

În cadrul reuniunii au loc și dezbateri despre cooperarea instituțională și atragerea fondurilor europene, etica și transparența în administrația publică, digitalizarea serviciilor, reprezentarea minorităților naționale și implicarea cetățenilor în procesul decizional local.

Un alt subiect abordat este valorificarea patrimoniului cultural ucrainean ca resursă pentru dezvoltarea durabilă a comunităților. Participanții discută, totodată, despre rolul administrațiilor locale în susținerea parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova.

Organizatorii consideră că astfel de reuniuni contribuie la consolidarea relațiilor dintre România, Ucraina și Republica Moldova, oferind o platformă pentru dialog, schimb de experiență și inițierea unor parteneriate europene durabile.