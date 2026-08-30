



Colectivul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare anunță, cu profundă durere, trecerea la cele veșnice a doctoriței Victoria Elisabeta Roca, medic primar în medicină de urgență în cadrul Unității de Primire Urgențe.

Reprezentanții unității medicale o descriu drept un profesionist desăvârșit, un medic dedicat, care și-a pus întreaga viață în slujba pacienților, dar și un coleg de o bunătate rară, care a adus alinare celor aflați în suferință.

„Lăsând în urmă o carieră exemplară și amintirea unui profesionist desăvârșit, doamna doctor va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Colectivul instituției îi aduce un ultim omagiu și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să o odihnească în pace!