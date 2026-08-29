Motorsport. Sătmăreanul Darren Betea domină RMC Hungary!





Victorie categorică la Debrecen pentru puștiul care îmbină performanța din karting cu excelența la școală

Darren Betea continuă să impresioneze în kartingul internațional. Tânărul pilot din Satu Mare a avut un weekend perfect la etapa a cincea a Rotax Max Challenge Hungary, desfășurată în perioada 21–23 august, pe circuitul Dakar Ring din Debrecen. Darren a fost cel mai rapid în antrenamente, a dominat calificările și apoi și-a adjudecat Prefinala, Finala și Superfinala, impunându-se cu un avans considerabil.

Pentru un pilot atât de tânăr, rezultatul de la Debrecen nu este doar o simplă victorie de etapă. Este o nouă confirmare că Darren Betea se află într-un moment excelent al evoluției sale sportive și că numele său începe să fie tot mai cunoscut în competițiile internaționale de karting.

Un weekend aproape perfect

La etapa a cincea din RMC Hungary, desfășurată pe circuitul Dakar Ring din Debrecen, Darren a arătat încă din primele sesiuni că are un ritm superior.

Sătmăreanul a fost cel mai rapid în antrenamente, performanță pe care a confirmat-o în calificări, unde a obținut din nou cel mai bun timp.

A urmat o evoluție fără greșeală în cursele decisive.

Prefinală – locul 1.

Finală – locul 1.

Superfinală – locul 1.

Mai mult decât atât, victoria a venit cu un avans foarte mare față de principalii urmăritori, ceea ce transformă etapa de la Debrecen într-una dintre cele mai spectaculoase prestații ale lui Darren din acest sezon.

Rezultatul oficial transmis de familia pilotului: locul 1 pentru Darren Betea la etapa a cincea a Rotax Max Challenge Hungary.

Un sezon 2026 în care Darren a crescut constant

Performanța de la Debrecen nu a apărut întâmplător.

În sezonul 2026, Darren concurează la categoria Mini Max, una dintre clasele importante ale campionatului Rotax. RMC Hungary este una dintre competițiile de referință ale kartingului din Europa Centrală, iar seria 2026 cuprinde șase etape și reunește categorii de la Micro Max și Mini Max până la Junior, Senior și DD2.

La începutul sezonului, Darren a avut deja rezultate foarte bune. Prima etapă de la Visonta i-a adus un podium, în ciuda unor probleme tehnice, iar etapa următoare, de la Mariapocs, s-a transformat într-o victorie spectaculoasă: pilotul sătmărean a fost cel mai rapid în Warm-Up, a câștigat Finala și apoi a plecat din pole-position în Superfinală, pe care a dominat-o pe durata celor 20 de tururi.

Rezultatele l-au propulsat în fruntea clasamentului general.

În etapa a treia, desfășurată la SpeedWorld, în Austria, Darren a reușit din nou o performanță remarcabilă: locul 1 în clasamentul RMC Hungary și locul 3 în clasamentul internațional FIA CEZ RMC.

De la Satu Mare spre marile competiții europene

Darren Betea este elev al Colegiului Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, iar povestea sa este una care depășește performanța sportivă.

În 2025, tânărul pilot a devenit vicecampion național la Romanian Karting Masters, după ce a câștigat ultima etapă a sezonului pe circuitul AMC Kart București. La acea competiție, Darren a demonstrat din nou viteză și capacitate de revenire, obținând două victorii și două locuri secunde în manșele decisive.

În același timp, rezultatele de la școală arată că performanța nu se limitează la circuit. Darren a încheiat clasa a VI-a cu media generală 9,94, o performanță care spune multe despre disciplina și seriozitatea cu care își construiește parcursul.

Sportul de performanță presupune însă și sacrificii. Antrenamente, deplasări în străinătate, echipamente, motoare, pneuri, pregătire tehnică și multe ore petrecute pe circuit fac parte din viața unui tânăr pilot care își dorește să ajungă cât mai sus.

Iar Darren pare să fi învățat deja una dintre cele mai importante lecții ale motorsportului: talentul te poate aduce pe pistă, dar disciplina, munca și consecvența te țin în frunte.