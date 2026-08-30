Turul Micula a împlinit 80 de ani!

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L sărbătoare de suflet la Micula, cu fotbal, amintiri și o comunitate care nu uită

Un eveniment aparte și emoționant a avut loc sâmbătă la Micula, unde clubul Turul a sărbătorit 80 de ani de existență. O bornă impresionantă pentru o formație dintr-o comunitate mică, dar care a reușit să rămână timp de opt decenii o prezență importantă în fotbalul sătmărean.

Puține cluburi sportive din județul Satu Mare se pot lăuda cu o prezență neîntreruptă de opt decenii în viața sportivă a județului. Turul Micula este unul dintre ele. De 80 de ani, clubul face parte din istoria satului și din povestea fotbalului sătmărean.

Aniversarea a fost sărbătorită așa cum se cuvine, iar evenimentul jubiliar a avut parte și de un moment deosebit: sala de sport din localitate poartă, de acum înainte, numele Bücs Pál.

Sala de sport, în memoria lui Bücs Pál

Născut la Micula, regretatul profesor Bücs Pál a fost, începând din anii '60, profesor de istorie și geografie la școala din localitate, instituție pe care a condus-o mai bine de două decenii.

În paralel, timp de aproximativ 20 de ani, a fost implicat și în activitatea Consiliului Local. Dar poate cel mai important lucru pentru comunitatea sportivă din Micula a fost pasiunea sa pentru sportul local.

A coordonat, sprijinit și susținut fotbalul din Micula ori de câte ori a avut ocazia, implicându-se activ în dezvoltarea vieții sportive a comunei. Din acest motiv, decizia ca sala de sport să-i poarte numele a venit firesc.

La ceremonia de dezvelire și de atribuire a numelui, primarul Dobos István a vorbit despre viața lui Bücs Pál și despre contribuția acestuia la dezvoltarea comunității. Rolul Turul Micula în fotbalul județean a fost evidențiat de Constantin Por, vicepreședintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare.

Conducerea AJF Satu Mare a fost reprezentată și de Liviu Năstruț și Ștefan Bathory, care nu au venit cu mâna goală. Aceștia au pregătit cupe, medalii și mingi de fotbal, oferite echipelor participante la turneul U14 organizat cu ocazia împlinirii celor 80 de ani de existență ai clubului.

Turneul jubiliar a fost câștigat de Academia Partium, în timp ce formația gazdă, Turul Micula, a ocupat locul secund. Cetate 800 Ardud s-a clasat pe poziția a treia, iar Sportul Botiz a încheiat competiția pe locul patru.

Turul Micula, o poveste care a ajuns până în Liga 3

Unul dintre cele mai interesante momente ale evenimentului a fost rememorarea perioadei de glorie a clubului.

Printre cei care au vorbit despre acei ani s-a numărat și Catrinel Raț, fost președinte al Turului în una dintre cele mai bune perioade din istoria formației.

Turul Micula a reușit performanța de a evolua chiar și în Liga 3, unde a petrecut un sezon și jumătate.

Pentru o echipă provenită dintr-o comunitate mică, performanța a fost una remarcabilă. În sezonul 2007–2008, Turul a evoluat într-o serie de Liga 3 cu 18 echipe și a încheiat campionatul pe locul 12.

Problemele financiare au făcut însă imposibilă continuarea proiectului la acel nivel. Chiar și după revenirea în fotbalul județean, formația din Micula a demonstrat că poate concura la vârful competiției.

În 2009, Turul a câștigat din nou campionatul județean, iar la barajul disputat la Marghita a obținut promovarea în Liga 3.

Astfel, sezonul 2009–2010 a început din nou cu Turul Micula în eșalonul al treilea. Din păcate, costurile participării la nivel național au devenit prea mari pentru club, iar în pauza de iarnă, după disputarea turului, echipa s-a retras din campionat.

Aventura în Liga 3 a fost scurtă, dar a rămas una dintre cele mai frumoase pagini din istoria Turului Micula. A circulat atunci și o glumă…amară e adevărat. Echipa se numește Turul și nu ReTurul Micula…și nu mai prinde partea a doua a campionatului în eșalonul trei.

„Veteranii” au revenit pe teren

Turul Micula a fost și înainte, dar și după aventura din Liga 3, un nume important în fotbalul județean.

Dovada cea mai clară a fost oferită chiar sâmbătă, când aproape o sută de foști jucători, conducători, președinți și antrenori au revenit la Micula pentru a lua parte la aniversare.

Nu toți cei care au îmbrăcat vreodată tricoul roșu-negru al Turului au putut fi prezenți, însă cei care au venit nu s-au mulțumit doar cu amintirile.

Mulți dintre ei și-au pus din nou ghetele în picioare și au ieșit pe teren, chiar dacă o ploaie torențială s-a abătut peste Micula.

A fost organizat un turneu al „old-boys”, în care nu au lipsit golurile, paradele spectaculoase, zâmbetele și, bineînțeles, micile „dispute” despre cine mai este și cine nu mai este în formă.

Rezultatul a fost însă mai puțin important. Cel mai important a fost că foștii colegi au fost din nou împreună.

Cu o excepție: Csatári Yopi a ținut să precizeze, zâmbind, că el a fost golgheterul neoficial al turneului. Cu un gol marcat și unul înscris în propria poartă.

Probabil că o statistică mai autentică pentru un turneu de old-boys cu greu putea fi găsită.

Fotografii vechi și povești de neuitat

Pe parcursul zilei, poveștile de altădată au revenit una câte una.

Primarul Dobos István și profesorul de educație fizică Dobos Csaba, fost fotbalist și director al școlii, au pregătit o prezentare nostalgică în care au fost proiectate fotografii ale vechilor echipe, imagini de la meciuri și articole de presă care au rememorat ultimele decenii din istoria Turului.

O fotografie era suficientă pentru ca o poveste să revină la viață.

Și nu doar poveștile. Ci și emoțiile.

Pentru unii dintre cei prezenți, zâmbetul a fost însoțit și de o lacrimă în colțul ochiului.

Nici ploaia nu a reușit să strice sărbătoarea. După meciul old-boys, toată lumea s-a mutat în sala de sport Bücs Pál, unde „repriza a treia” a fost una pe cinste.

Au fost pregătite mâncăruri tradiționale la ceaun și sarmale, iar cei care s-au udat pe teren au avut, evident, și cu ce să se „usuce”.

Mai mult decât fotbal

Aniversarea Turului Micula a fost mai mult decât o simplă festivitate sportivă.

A fost o sărbătoare a comunității.

O demonstrație a faptului că fotbalul poate lega generații, poate readuce la viață prietenii vechi și poate păstra vii, timp de decenii, amintirile legate de un tricou, de o echipă sau de un teren de fotbal.

La baza sportivă din Micula, trecutul și prezentul s-au întâlnit în aceeași zi.

Foștii jucători au revenit pe teren, foștii conducători și antrenori au depănat amintiri despre meciurile și performanțele de altădată, în timp ce generația tânără și-a scris propria poveste în cadrul turneului U14.

Poate că acesta este cel mai frumos mesaj al celor 80 de ani de Turul Micula: un club sportiv este cu adevărat viu atunci când nu lasă în urmă doar rezultate și meciuri, ci și o comunitate.

La finalul evenimentului, foștii jucători au primit diplome aniversare. Le-au ridicat cu mândrie, iar mulți dintre ei au imortalizat imediat momentul.

„O duc acasă și sigur o înrămez.”

Așa a spus Kozma István, cel care, în urmă cu aproape trei decenii, juca pentru echipa satului său natal.





































































































































































































































