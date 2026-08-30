Sport și aventură în Țara Oașului, la „Cărările Oașului – Trail&Run”

Locale 30.08.2026 14:46
Sport și aventură în Țara Oașului, la „Cărările Oașului – Trail&Run”

Prima zi a evenimentului „Cărările Oașului – Trail&Run”, desfășurat în perioada 29–30 august, s-a încheiat într-o atmosferă plină de energie, voie bună și bucurie.

Participanții au avut parte de o experiență deosebită în mijlocul naturii, în care sportul s-a îmbinat cu peisajele spectaculoase, gastronomia locală, muzica și ospitalitatea specifică Țării Oașului.

Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat la eveniment de vicepreședintele instituției, Cătălin Filip, care s-a alăturat participanților și organizatorilor acestei inițiative dedicate promovării mișcării în aer liber și a frumuseților naturale ale județului.

Evenimentul continuă duminică, 30 august, cu o drumeție specială alături de Alin și Tibi Ușeriu. Participanții sunt invitați să descopere traseele și frumusețile Țării Oașului într-o nouă zi dedicată naturii și aventurii.

„Cărările Oașului – Trail&Run” este organizat de Asociația Patrimoniul Țării Oașului, cu scopul de a transforma cele două zile într-o experiență memorabilă și de a promova autenticitatea, patrimoniul și potențialul turistic al zonei.

Foto oas 

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