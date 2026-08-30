Două accidente într-o jumătate de oră, în județul Satu Mare.Un biciclist și o femeie aflată pe trecerea de pietoni au ajuns la spital

Locale 30.08.2026 14:48
Două accidente într-o jumătate de oră, în județul Satu Mare.Un biciclist și o femeie aflată pe trecerea de pietoni au ajuns la spital

Un biciclist și o femeie aflată pe trecerea de pietoni au ajuns la spital

Două accidente rutiere soldate cu persoane rănite au avut loc în 27 august, la un interval de aproximativ 30 de minute, în localitatea Trip și în municipiul Satu Mare. Victimele, un biciclist în vârstă de 73 de ani și o femeie de 62 de ani, au fost transportate la spital.

Biciclist acroșat de o autoutilitară în localitatea Trip

Primul accident a fost semnalat în jurul orei 12:30, pe DJ 109, în localitatea Trip. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat de 64 de ani, din Remetea Oaș, conducea o autoutilitară și s-ar fi angajat în depășirea unui biciclist. Șoferul nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare și l-ar fi acroșat pe biciclistul în vârstă de 73 de ani, din Bixad.

După producerea accidentului, atât conducătorul autoutilitarei, cât și biciclistul au părăsit locul. Ulterior, în urma rănilor suferite, biciclistul a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Femeie lovită pe trecerea de pietoni, pe strada Careiului

Cel de-al doilea accident s-a produs în jurul orei 13:00, pe strada Careiului din municipiul Satu Mare. Din primele verificări ale polițiștilor a rezultat că o femeie de 56 de ani, din județul Arad, aflată la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat o femeie de 62 de ani, din Satu Mare.

Victima traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni marcată și semnalizată corespunzător. În urma impactului, femeia a suferit leziuni și a fost transportată la spital. Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind, de asemenea, negativ.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-au produs accidentele.

Foto accident 

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