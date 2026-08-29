Prima seară SamROCK a adus energia rockului în centrul municipiului Satu Mare

Locale 29.08.2026 13:40
Prima seară SamROCK a adus energia rockului în centrul municipiului Satu Mare


Piața 25 Octombrie din Satu Mare a răsunat, vineri seară, de acordurile muzicii rock, la debutul festivalului SamROCK. Evenimentul a reunit spectatori de toate vârstele, într-o atmosferă marcată de energie, pasiune și concerte spectaculoase.

Seara a fost deschisă de formațiile tinere Madnezz din Satu Mare, Outnumbered din Baia Mare și Puszta Paddies din Satu Mare, câștigătoarele concursului de talente. Trupele au pregătit publicul pentru cele două concerte tribute care au urmat.

The GetNos – The Rolling Stones Tribute Band a adus pe scena SamROCK cântecele legendarei formații britanice, iar Speak Floyd – Pink Floyd Tribute Band a încheiat seara cu unele dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul Pink Floyd.

Festivalul continuă sâmbătă seara, în aceeași locație, începând cu ora 19:00, cu noi concerte dedicate iubitorilor muzicii rock.

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