



Consiliul Local al municipiului Satu Mare a aprobat, în ședința ordinară de vineri, 28 august, atribuirea unor denumiri pentru zece străzi nou-înființate. Acestea vor purta numele unor personalități care au contribuit la viața culturală, științifică, administrativă, artistică, jurnalistică și sportivă a orașului.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Kereskényi Gábor și reprezintă un gest de recunoaștere a contribuției unor oameni importanți pentru istoria și prestigiul comunității sătmărene.

Printre personalitățile omagiate se numără reputatul scriitor și jurnalist Ion Bledea, fondatorul și directorul publicației „Gazeta de Nord-Vest”. Născut în anul 1951, acesta a fost una dintre figurile reprezentative ale presei sătmărene de după Revoluție.

Ion Bledea este autorul volumului „Vânătoare de cai”, apărut în 1977 și distins cu Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România. Potrivit Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, el rămâne singurul sătmărean care a obținut acest important premiu literar. Jurnalistul și scriitorul a murit în anul 1998, într-un accident rutier.

În timpul dezbaterilor, un consilier local nu ar fi fost de acord cu atribuirea numelui Ion Bledea uneia dintre străzi. Poziția este greu de înțeles, având în vedere contribuția incontestabilă a jurnalistului la dezvoltarea presei sătmărene și recunoașterea literară de care acesta s-a bucurat. În lipsa unei justificări convingătoare, opoziția poate fi pusă, cel mult, pe seama necunoașterii activității și valorii culturale a lui Ion Bledea.

Cele zece străzi vor purta următoarele denumiri:

strada Liviu Iuliu Dragoș;

strada Rogozi Pap Géza;

strada Ion Bledea;

strada Veres István;

strada Ioan Boț;

strada Bánhidy László;

strada Daniel Prodan;

strada Both Gábor;

strada Ion Sasu;

strada Tóth Gyula.

Printre personalitățile omagiate se mai află fostul deputat și medic Liviu Iuliu Dragoș, fostul primar Rogozi Pap Géza, profesorul Ioan Boț, actorul Bánhidy László, pictorii Ion Sasu și Tóth Gyula, profesorul și jurnalistul Veres István, precum și foștii fotbaliști Daniel Prodan și Both Gábor.

Cele zece străzi sunt amplasate în diferite zone ale municipiului. Prin hotărârea adoptată, memoria acestor personalități va rămâne legată permanent de comunitatea la dezvoltarea și promovarea căreia au contribuit.