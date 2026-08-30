





Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Carei, prin Centrul Cultural Carei, și în parteneriat cu Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” – filialele Satu Mare și Carei și Asociația „Unirea 2009” Carei.





Sute de persoane au participat duminică, 30 august, la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Moților „Zilele Iancului”, desfășurată în localitatea Ianculești. Evenimentul aniversar a adus împreună localnici, invitați și iubitori ai folclorului, într-o atmosferă de sărbătoare.Manifestările au început dimineață, cu Sfânta Liturghie. Ulterior, în fața bustului lui Avram Iancu, a fost oficiată o slujbă religioasă, urmată de depunerea unor jerbe de flori în memoria Crăișorului Munților.Festivalul a continuat după-amiază cu deschiderea oficială și un amplu spectacol folcloric. Pe scenă au urcat Sava Negrean Brudașcu, Mirela Mănescu, Cosmina Mateș, Răzvan Roșu și Grupul „Țecerașii”, Georgiana Gordea și Ansamblul Folcloric „Geso”, Fodor Gheorghe, Jurj Gheorghe și Ardelean Radu.Un moment aparte a fost oferit de Lina Șchiop, alături de tulnicăresele și tulnicarii din Ianculești, care au adus în fața publicului sunetul specific al Țării Moților și una dintre cele mai cunoscute tradiții ale comunității.Spectacolul, desfășurat până seara, a fost primit cu bucurie de public, iar cântecele, dansurile și portul popular au transformat cea de-a XXV-a ediție într-o adevărată celebrare a identității moțești.Festivalul Moților „Zilele Iancului” păstrează vie memoria lui Avram Iancu și legătura comunității din Ianculești cu Țara Moților. După un sfert de secol de existență, manifestarea continuă să fie unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tradițiilor moțești din județul Satu Mare.