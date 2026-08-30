Pompierii militari sătmăreni au intervenit astăzi, 30 august, pentru gestionarea mai multor situații de urgență generate de incendii, în municipiul Satu Mare și în localitățile Păulești și Căuaș.





În municipiul Satu Mare, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la nivelul acoperișului unei anexe gospodărești și la un imobil situat pe strada Ioan Slavici.





La locul intervenției s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și a fost lichidat în limitele găsite, fără propagare la alte construcții.

Pompierii au efectuat verificări pentru identificarea eventualelor victime și pentru înlăturarea tuturor focarelor. Nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de producere a incendiului este un scurtcircuit electric.





Aproape concomitent, pompierii au fost solicitați să intervină și în localitatea Păulești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, fiind alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Nu au fost înregistrate victime.





Tot în cursul după-amiezii, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei au intervenit în localitatea Căuaș, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. La momentul alertării exista pericolul de propagare a incendiului către două rezervoare de GPL, fiind mobilizate două autospeciale de stingere.

Incendiul a afectat aproximativ 10 ari de vegetație. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor, iar pericolul de propagare către rezervoarele de GPL a fost înlăturat în scurt timp.





Intervențiile pompierilor s-au desfășurat în condiții de siguranță, fiind luate măsurile necesare pentru limitarea efectelor incendiilor și prevenirea propagării acestora.