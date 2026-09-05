Un autoturism în valoare de aproximativ 87.000 de lei, căutat de autoritățile germane pentru a fi folosit ca probă într-o procedură penală, a fost descoperit în județul Satu Mare

Polițiștii de frontieră din Negrești Oaș, sprijiniți de lucrători Frontex, au ridicat autoturismul din curtea unui imobil din Vama. Mașina figura în bazele de date cu mențiunile „vehicul furat” și „documente sau plăcuțe furate”.

Acțiune pentru combaterea traficului internațional cu mașini furate

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș au desfășurat vineri, 4 septembrie, o acțiune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate.

În jurul orei 12:00, polițiștii de frontieră sătmăreni, împreună cu lucrătorii Frontex aflați în misiune în zona de responsabilitate, au pus în aplicare o ordonanță de ridicare a unui autoturism înmatriculat în Germania.

Vehiculul se afla în curtea unui imobil din localitatea Vama, județul Satu Mare, iar autoritățile germane îl căutau încă de la începutul acestui an.

Autoturismul figura ca furat în bazele de date

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, autoturismul avea introduse în bazele de date mențiunile „vehicul furat” și „documente sau plăcuțe furate”.

Mai mult, autoritățile din Germania solicitaseră identificarea și ridicarea acestuia în vederea folosirii ca probă în cadrul unor proceduri penale desfășurate în țara respectivă.

Descoperirea autoturismului în județul Satu Mare a determinat intervenția polițiștilor de frontieră, care au procedat la indisponibilizarea acestuia.

Mașina valorează aproximativ 87.000 de lei

Autoturismul identificat de polițiști are o valoare estimată la aproximativ 87.000 de lei.

După ridicare, acesta a fost transportat și indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Negrești Oaș, unde va rămâne la dispoziția anchetatorilor pe durata cercetărilor.

Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care autoturismul a ajuns în posesia persoanelor de la care a fost ridicat și modul în care acesta a fost introdus și păstrat pe teritoriul României.

Cercetări pentru tăinuire

În acest caz, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Indisponibilizarea autoturismului reprezintă o măsură necesară pentru continuarea verificărilor, iar la finalul cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cazul demonstrează, încă o dată, importanța schimbului de informații dintre autoritățile statelor europene în combaterea traficului internațional cu autovehicule furate și în identificarea bunurilor urmărite în cadrul unor proceduri judiciare.

Autoturismul rămâne indisponibilizat la Sectorul Poliției de Frontieră Negrești Oaș până la finalizarea cercetărilor și stabilirea măsurilor legale care se impun.