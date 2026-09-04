Sezonul la Tășnad nu se încheie niciodată

Pentru mulți turiști, finalul verii înseamnă și finalul escapadelor la ștrand. Zilele devin mai răcoroase, soarele nu mai are aceeași intensitate, iar statul de dimineața până seara pe șezlong nu mai pare la fel de tentant.

La Tășnad, însă, sezonul nu se încheie odată cu vara.

Stațiunea turistică din nord-vestul țării a reușit, în ultimii ani, să își redefinească complet oferta, devenind o destinație de relaxare pe tot parcursul anului. Iar asta se datorează, în primul rând, apei termale și facilităților care pot fi utilizate indiferent de temperaturile de afară.

Chiar și în perioadele mai reci, turiștii au la dispoziție variante confortabile de relaxare. În incinta ștrandului funcționează bazinul semiolimpic acoperit, ideal pentru cei care vor să se bucure de apă fără să depindă de vreme.

În plus, multe dintre unitățile de cazare din stațiune au investit în centre SPA proprii, alimentate cu apă termală. Astfel, experiența Tășnad poate fi trăită în condiții optime, fie că vorbim de început de toamnă sau chiar de lunile de iarnă.

Un detaliu mai puțin cunoscut, dar extrem de important, este faptul că ștrandul nu a fost, în realitate, niciodată închis complet. De-a lungul timpului, piscina din incintă – bazinul cu apă rece – a fost transformată în pavilion de iarnă, atrăgând turiști chiar și în perioade cu temperaturi negative.

Această continuitate a activității demonstrează că Tășnad nu este o destinație sezonieră, ci una care poate fi vizitată oricând, în funcție de preferințe.

De fapt, pentru mulți turiști, perioada de toamnă sau iarnă vine chiar cu avantaje: mai puțină aglomerație, mai multă liniște și o experiență de relaxare mai intimă.

Tășnad nu este doar un loc pentru zilele toride de vară. Este o stațiune în care te poți întoarce oricând ai nevoie de relaxare, indiferent de anotimp.

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