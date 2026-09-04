Cărțile electronice de identitate rămân gratuite în Satu Mare. Peste 17.000 de acte, eliberate în patru luni

Locale 04.09.2026 10:43
Cărțile electronice de identitate rămân gratuite în Satu Mare. Peste 17.000 de acte, eliberate în patru luni


Locuitorii județului Satu Mare pot solicita în continuare gratuit cartea electronică de identitate, deși data de 31 august fusese anunțată inițial ca termen-limită pentru acordarea facilității.

Interesul sătmărenilor pentru noul document este în creștere. În ultimele patru luni, la nivelul județului au fost eliberate 17.339 de cărți de identitate, iar mai mult de jumătate dintre acestea au fost cărți electronice de identitate.

Pe lângă funcția obișnuită de identificare, noul act poate fi folosit și ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Persoanele interesate pot solicita eliberarea cărții electronice de identitate prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare sau la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de care aparțin, în funcție de domiciliu.

Așadar, sătmărenii care nu au solicitat până acum noul document o pot face în continuare fără să achite taxa de eliberare.

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