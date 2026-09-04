



În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la două meciuri de fotbal programate în județ.





Sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul „Unirea” din Tășnad, se va disputa meciul dintre AFC Unirea Tășnad și Sănătatea Cluj, în cadrul Ligii a III-a.





Duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 12:30, pe Stadionul Olimpia „Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare, va avea loc meciul dintre CSM Olimpia Satu Mare și A.C.S. Știința Poli Timișoara, contând pentru etapa a VI-a a Ligii a II-a.





Jandarmii vor acționa în zona arenelor sportive și în proximitatea acestora, pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea unui climat de ordine și siguranță și sprijinirea participanților, atunci când situația o impune.





Recomandăm spectatorilor să se prezinte din timp la stadion, să respecte indicațiile forțelor de ordine și regulile de acces, să evite implicarea în conflicte și să nu introducă sau să folosească în incinta arenelor sportive obiecte ori materiale interzise.





De asemenea, părinților le recomandăm să acorde o atenție sporită copiilor care îi însoțesc, iar în cazul în care este observată o situație care poate afecta ordinea și siguranța publică, participanții se pot adresa celui mai apropiat echipaj de jandarmi.