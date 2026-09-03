



Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc marți seara, pe strada Cimitirului din municipiul Carei. Polițiștii au constatat că bărbatul care conducea bicicleta electrică implicată în accident consumase alcool.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, accidentul a fost semnalat prin 112 în data de 2 septembrie, în jurul orei 18:15.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că o femeie de 35 de ani, din Carei, aflată la volanul unui autoturism, ar fi ieșit din parcarea unui magazin fără să respecte semnificația indicatorului „Cedează trecerea”. Autoturismul a intrat în coliziune cu o bicicletă electrică, condusă de un bărbat de 26 de ani din Căuaș.

În urma impactului, un tânăr de 23 de ani, care se afla ca pasager pe bicicleta electrică, a fost rănit. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul bărbatului de 26 de ani, aparatul a indicat o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

În aceeași zi, polițiștii din cadrul IPJ Satu Mare au desfășurat mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice. În cadrul acestora au fost aplicate peste 70 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei.

Separat, în urma activităților pentru prevenirea faptelor antisociale, supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier, polițiștii au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.