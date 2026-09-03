Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 31 august - 1 septembrie 2026, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2026), sub tema „Diplomația: ancora unei lumi în schimbare”.

La această reuniune participă și Florin-Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged, Ungaria. Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române sunt conduse de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și se desfășoară la București. Evenimentul reunește șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai instituțiilor executive centrale, ai Parlamentului, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La deschiderea oficială au fost invitați, de asemenea, membri ai corpului diplomatic acreditat la București.

Organizată de Ziua Diplomației Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, RADR 2026 va oferi cadrul pentru evaluarea priorităților diplomației române și pentru coordonarea acțiunii externe a României într-un context internațional marcat de transformări și provocări complexe.

În prima zi a reuniunii, au avut loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale României și competitivității, precum și o sesiune plenară dedicată securității.

La sesiunea dedicată situației din Orientul Mijlociu invitatul special, prin videoconferință, a fost ministrul afacerilor externe al Regatului Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, iar participanții au urmărit un mesaj video al ministrului egiptean al afacerilor externe, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty.

Dimensiunea europeană ocupă un loc important în agenda RADR 2026, printr-o sesiune consacrată rolului României în Uniunea Europeană, cu accent pe oportunitățile și provocările asociate viitorului Cadru Financiar Multianual și evoluției proiectului european.

Un alt capitol important al reuniunii a fost dedicat diplomației economice, inclusiv din perspectiva promovării obiectivelor economice ale României și a consolidării legăturilor dintre diplomația română și mediul de afaceri.

Agenda include, de asemenea, teme privind conectivitatea în domeniile energiei, transporturilor și digitalizării, precum și cooperarea cu statele din vecinătate, inclusiv în contextul exercitării de către România a președințiilor SEECP și ICE.

Perspectivele macroeconomice ale României și prioritățile privind creșterea competitivității și convergența în context european au fost abordate împreună cu reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Institutului Național de Statistică, Băncii de Investiții și Dezvoltare și Băncii Mondiale.

La deschiderea oficială a RADR 2026 au fost prezentate, de asemenea, mesaje video transmise de miniștri ai afacerilor externe și înalți oficiali europeni și internaționali.

În seara zilei de 31 august, ministrul afacerilor externe a găzduit recepția dedicată RADR și Zilei Diplomației Române, care a debutat cu un program artistic susținut de artiști ai Operei Naționale București, sub bagheta maestrului Daniel Jinga.

Cea de-a doua zi a RADR 2026 a debutat cu primirea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de către Președintele României, la Palatul Cotroceni. Prim-ministrul al României, Ilie Bolojan, se întâlnește la Palatul Victoria cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, urmând ca programul să continue cu sesiuni de lucru închise.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române reprezintă principalul forum anual de reflecție și coordonare al diplomației române, oferind cadrul pentru evaluarea priorităților de politică externă și pentru coordonarea acțiunii rețelei diplomatice și consulare a României.