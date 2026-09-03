Asaltul invadatorilor

șaptelea hop se produce o sincopă, o mutare de pe timpul tare al amfitrionilor pe replica răspicată a vizitatorilor. Și mai zici că șapte nu e cifră magică? De la cei șapte din Teba sau cei șapte magnifici și până la șapte dintr-o lovitură sau a șaptea zi a săptămânii de fiecare dată șaptele răspândea o aură de mistic, de mister, de nesiguranță sau de anacronism.

Când, după șase etape dominate de gazde, se părea că totul va curge normal, dominația gazdelor fiind aproape subînțeleasă pentru fiecare suporter, iată că la al





Ce s-a întâmplat de fapt? Nici o victorie a gazdelor și nu mai puțin de patru cazuri în care musafirii s-au înfruptat din toate bunătățile depozitate prin cămara speranțelor, lăsând rafturile și damigenele goale. Chiar și în condițiile astea spectacolul nu a lipsit decât pe litoral. Tot erau turiștii pe picior de plecare: Voluntari - Oțelul un 2-2 extrem de spectaculos; „U” - Petrolul 2-3, m-am înșelat în privința rezultatului, dar ce spectacol de calitate; Miercurea Ciuc - CFR 2-3 în ciuda tuturor sindicatelor; Argeș - Sepsi 0-1 și am văzut secui fericiți; Corvinul - Dinamo 1-1 cu un roșu dominant; Farul - Botoșani 0-0 după nimic la nimic în prima repriză; FCSB - UTA 1-3 că n-au mai vrut arădenii; Rapid - Craiova 1-1 și o încheiere de etapă apoteotică.



După o asemenea etapă și un asemenea fotbal dezvoltat de majoritatea echipelor întrebarea care se pune este: ce se întâmplă cu echipele noastre care joacă în Europa? De unde atâta inhibiție? De unde atâta neșansă? Unde greșim?



Mi-e și frică să mai zic ceva despre etapa care vine. Mă rog la Pele și Maradona, la Dobrin și Balaci, ca zeii fotbalului să nu părăsească momentul bun din campionatul intern și ca reușitele acestuia să se răsfrângă către partidele internaționale care urmează pe termen scurt și mediu. Pe termen lung sper ca mileniul acesta să ajungem campioni mondiali.



Dinamo - FCSB (sâmbătă, ora 20,30) Derbiul etapei. Iată că acest derbi de tradiție din ultimii vreo 20 de ani a ajuns, după un răstimp, să fie și derbiul etapei. Dacă disecăm un pic acest meci am putea trage concluzia că în timp ce Dinamo se află pe o pantă ascendentă, la FCSB sunt cam încurcate ițele printre arcurile divanului. Dar nu putem uita că la un asemenea meci orice predicție este o aventură;



Ploiești - Hunedoara (duminică, ora 15,00) Programat la ora dejunului, meciul pare totuși interesant dacă ținem cont că ambele echipe se află în prima treime a clasamentului. Gazdele chiar pe podium (cu golaveraj negativ!). După partida spectacol de la Cluj prahovenii sunt datori să arate și propriilor spectatori că știu fotbal. Jocul deschis practicat de castelanii lui Maxim ne lasă să credem că ratând acest meci avem ceva de pierdut. Nefericită programare;



Galați - Rapid (duminică, ora 20,30) Îmi displace stilul ăsta al lui Pancu de a se plânge de orice. Ba de arbitraj, ba de programare, ba de accidentați... Chiar dacă are dreptate și alții au dreptatea lor. În ceea ce privește realizările pe teren sunt foarte mulțumit. Chiar dacă nu a obținut victorii pe linie calitatea fotbalului demonstrat de echipă este ridicată. Probabil că se vor întoarce cu trei puncte de lângă plaja Cocuța;



Craiova - „U” (luni, ora 20,30) Nici jumătate de an nu a trecut de când o asemenea partidă determina campioana României și câștigătoarea Cupei României. Începutul de campionat nu prea a fost fast pentru ardeleni, dar asta nu înseamnă că lucrurile pot rămâne așa. În plus se pot baza și pe oboseala pe care ar fi normal să o arate oltenii după partidele de foc din Europa și din campionat. Cred că la meciul de cupă juveții vor juca cu rezervele rezervelor;



CFR - Constanța (vineri, ora 20,30) Meciul de deschidere al etapei. Cele două echipe nu au o formulă de joc bine stabilită. Nici măcar la nivel tactic nu și-au creat un profil. Fiecare se adaptează la condițiile impuse de conduceri. Ambele acuză freamătul din vestiare unde loturile sunt într-o continuă schimbare datorate transferurilor. Pe de altă parte la gazde problema insolvenței este și nu este liniștitoare, iar la oaspeți lupta mocnită dintre tineri și bătrâni nu poate fi ascunsă doar prin declarații;



Botoșani - Sf. Gheorghe (sâmbătă, ora 15) Ar fi imposibil ca secuii să se întoarcă și din Moldova cu trei puncte? Ar fi o dovadă a hărniciei pe care a fost dispusă să ne-o devoaleze echipa în aceste prime șapte etape. Pe de altă parte gazdele au arătat că nu prea se simt bine pe dreptunghiul verde în acest început de campionat. Au o singură victorie și aceea în fața lanternei roșii;

Voluntari - Pitești (luni, ora 17,30) Cine va câștiga duelul dintre cea mai proastă apărare (18 goluri încasate de gazde) și cel mai prost atac (doar patru goluri înscrise de argeșeni)?



Arad - Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 18,30) Cenușăreasa etapei. Îmi pare rău de textiliști că au ajuns așa de jos în clasament. E numai vina lor. Experimentele ar fi trebuit utilizate doar în cantonament sau în câteva jocuri amicale intercalate, nu în campionat. Nu au voie să rateze cele trei puncte în acest joc.



Opriți războaiele!