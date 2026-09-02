La data de 1 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Negrești-Oaș, pe numele unui bărbat de 53 de ani, din localitatea Craidorolț.

Bărbatul este condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier.

Acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare.

Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni





Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 1 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 70 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 27.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei.