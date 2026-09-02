Fotbal județean

Sportul Botiz, un nou sezon, un obiectiv clar: promovarea în Liga 4 Elite

Noul sezon vine cu ambiții mari pentru echipa pregătită de Nelu Donca. Tehnicianul continuă pe banca formației, iar după șapte săptămâni de pregătire, echipa este gata de startul campionatului.

În perioada de pregătire, jucătorii au avut câte două antrenamente săptămânale și au disputat șapte meciuri amicale, majoritatea în compania unor formații puternice din Liga 4 Elite. Adversarii au fost Crasna Moftinul Mic, Turul Micula, Oașul Negrești, Victoria Carei și CSM Satu Mare 2.

Pentru ca obiectivul să poată fi atins, conducerea a decis să întărească lotul cu jucători obișnuiți cu nivelul Ligii 4 Elite. În această vară au venit Armin Barakonyi, Beni Laver și Darius Pop, de la Recolta Dorolț, Denis Cubas și Raul David, de la Someșul Odoreu, precum și Edi Bob, de la Luceafărul Decebal.

La capitolul despărțiri, echipa nu se mai bazează pe Robert Notigan, Lucian Horea și Alex Pintea, cărora clubul le mulțumește pentru perioada petrecută alături de formație și le urează succes în continuare.

Start de campionat la Medieșu Aurit

Duminică este programată prima etapă a noului sezon, iar debutul va fi unul în deplasare, la Medieșu Aurit.

Cu un lot întărit și după o perioadă consistentă de pregătire, echipa pornește la drum cu un obiectiv fără echivoc: câștigarea campionatului și promovarea în Liga 4 Elite.

Rămâne ca ambițiile din această vară să fie confirmate pe teren, iar primul pas poate fi făcut chiar duminică, printr-un rezultat pozitiv la Medieșu Aurit.