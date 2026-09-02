În 12 și 13 septembrie, Teatrul de Nord – Trupa Mihai Raicu îi invită pe sătmăreni la două zile pline de teatru, întâlniri, ateliere și spectacole pentru toate vârstele.

Porțile Teatrului de Nord se deschid larg în weekendul 12-13 septembrie, iar sătmărenii sunt invitați să descopere teatrul dincolo de sala de spectacol. Copiii, adolescenții, părinții și adulții vor avea parte de ateliere, tururi ghidate, spectacole pentru cei mici, improvizație și, bineînțeles, întâlniri cu actorii.

Două zile în care teatrul iese din tipare

Zilele Porților Deschise pregătite de Teatrul de Nord – Trupa Mihai Raicu aduc un program divers, construit pentru toate generațiile.

Timp de două zile, publicul va putea trece pragul instituției de cultură, va avea ocazia să descopere spațiile teatrului, să îi întâlnească pe artiști și să participe activ la evenimente.

Programul începe sâmbătă, 12 septembrie, cu un atelier de teatru destinat copiilor cu vârste între 6 și 9 ani, însoțiți de părinți.

Sâmbătă, spectacole pentru copii și teatru pentru toate vârstele

Prima zi a evenimentului începe la ora 11.00, în Sala de lectură, fosta cafenea a teatrului, cu atelierul „Picii spectatori”, dedicat copiilor între 6 și 9 ani.

În aceeași zi, publicul va putea participa la trei tururi ghidate ale teatrului, programate la orele 11.00, 13.00 și 14.00.

La ora 12.00, în Sala Mare, cei mici sunt invitați la „Mini omul de știință”, un spectacol prezentat de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, cu Silviu Ruști.

De la ora 13.00, în Sala de lectură, adolescenții cu vârste între 12 și 15 ani și părinții lor sunt așteptați la un atelier de improvizație susținut de membrii trupei ImproȘtim.

Programul continuă la ora 17.00, pe strada Horea, cu un spectacol stradal al Teatrului Magic Puppet din Cluj-Napoca.

Seara se încheie în Sala Studio, de la ora 19.00, cu un spectacol improvizat susținut de ImproȘtim.

Duminică, repetiție deschisă și „teatrul în mâinile tale”

A doua zi a Porților Deschise vine cu noi experiențe pentru public.

De la ora 11.00, în Sala Mare a Teatrului de Nord, spectatorii sunt invitați la o repetiție deschisă pentru spectacolul „Ciudatul rol al întâmplării”.

De la ora 14.00, publicul poate participa la „Teatrul în mâinile tale!”, un tur ghidat participativ, care oferă o perspectivă diferită asupra universului teatral.

La ora 16.00, în Sala de lectură, adulții sunt invitați la un atelier de improvizație susținut de membrii trupei ImproȘtim.

Programul continuă la ora 18.00, în foaierul Teatrului de Nord, cu un „Meet Up cu voluntarii stagiunii 26/27”, destinat celor interesați să se implice în activitățile teatrului.

Seara se încheie cu o comedie de Ion Băieșu

Finalul Zilelor Porților Deschise este rezervat iubitorilor de teatru.

Duminică, de la ora 19.00, în Sala Mare, spectatorii sunt invitați la comedia „Ciudatul rol al întâmplării”, de Ion Băieșu, în regia lui Dan Tudor.

Este un spectacol care încheie două zile în care publicul este invitat nu doar să privească teatrul, ci să îl descopere, să îl exploreze și să devină parte din universul său.

Bilete de 20 de lei și o surpriză pentru cei care își fac abonament

Pentru spectacolele programate în Sala Mare și Sala Studio, prețul unui bilet este de 20 de lei.

Există însă și un avantaj pentru spectatorii care aleg să își achiziționeze abonamentul pentru stagiunea 2026/2027.

Cei care își cumpără abonamentul până în data de 13 septembrie, inclusiv, beneficiază de intrare liberă la spectacolele incluse în programul Zilelor Porților Deschise.

Teatrul îi așteaptă pe sătmăreni

Prin Zilele Porților Deschise, Teatrul de Nord – Trupa Mihai Raicu propune un weekend în care scena, actorii și publicul se întâlnesc într-un cadru mai puțin formal.

Copiii pot descoperi primele secrete ale teatrului, adolescenții și adulții pot experimenta improvizația, iubitorii de spectacole pot urmări producții dedicate diferitelor vârste, iar cei curioși pot descoperi spațiile din spatele scenei prin tururile ghidate.

Înscrierile pentru ateliere și pentru trupa de voluntari se pot face la Agenția teatrală sau prin formularele puse la dispoziție online.

Pe 12 și 13 septembrie, Teatrul de Nord își deschide porțile. Iar invitația este pentru toată lumea: veniți să vedeți, să participați, să descoperiți și, mai ales, să vă bucurați de teatru.