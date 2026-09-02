Satu Mare intră pe harta județelor afectate de virusul West Nile, într-un sezon în care România a raportat deja două decese și zeci de îmbolnăviri

Un caz de infecție cu virusul West Nile a fost raportat în județul Satu Mare, acesta fiind primul caz înregistrat în județ în sezonul 2026, potrivit celui mai recent bilanț al Institutului Național de Sănătate Publică. La nivel național, până în 25 august, au fost raportate 46 de cazuri, dintre care 38 confirmate prin laborator, precum și două decese.

Satu Mare, pentru prima dată pe harta cazurilor din acest sezon

Județul Satu Mare apare în cel mai recent raport al INSP privind infecțiile cu virusul West Nile, cu un caz raportat în perioada 3 iunie – 25 august 2026.

Este primul caz de West Nile raportat în județul Satu Mare în acest sezon, iar apariția lui readuce în atenție pericolul reprezentat de țânțarii infectați, mai ales în această perioadă a anului.

Satu Mare nu este singurul județ din nord-vestul țării în care virusul a fost depistat. În același bilanț figurează și județele Bihor și Cluj, fiecare cu câte un caz.

Datele sunt cu atât mai importante pentru sătmăreni cu cât virusul West Nile nu mai reprezintă doar o problemă localizată în sudul țării sau în Capitală. Prezența unui caz în județ arată că riscul există și în această zonă.

46 de cazuri în România și două decese

La nivel național, bilanțul este în creștere. În perioada analizată au fost raportate 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile.

Cele mai multe cazuri sunt în București – 20. Câte patru cazuri au fost raportate în Călărași, Giurgiu și Ilfov, două în Ialomița și Suceava, iar alte județe, printre care Satu Mare, figurează cu câte un caz.

În aceeași perioadă au fost înregistrate două decese, la persoane vârstnice care aveau și alte afecțiuni.

Cine este cel mai expus

Datele INSP arată că o parte importantă a cazurilor se concentrează în rândul persoanelor de peste 50 de ani.

Au fost raportate câte 10 cazuri în grupele de vârstă 50-59 de ani și 60-69 de ani, alte 8 cazuri la persoane între 70 și 79 de ani și 6 cazuri la persoane de cel puțin 80 de ani.

Totuși, virusul nu afectează exclusiv persoanele în vârstă. În bilanț apar și pacienți mai tineri, inclusiv un caz în grupa 15-19 ani.

Sătmărenii sunt sfătuiți să se protejeze de țânțari

În contextul apariției cazului din județul Satu Mare, recomandările specialiștilor devin cu atât mai importante.

Populația este sfătuită să evite, pe cât posibil, expunerea la țânțari, să poarte haine cu mâneci lungi și pantaloni lungi și să utilizeze substanțe repelente.

De asemenea, este recomandată folosirea insecticidelor în locuință și în jurul acesteia, precum și montarea plaselor de protecție la ferestre pentru a împiedica pătrunderea țânțarilor.

Atenție la apa stagnantă din gospodării

O măsură importantă poate fi luată chiar de fiecare familie.

Specialiștii recomandă eliminarea recipientelor în care se poate acumula apă stagnantă, desecarea bălților din jurul gospodăriilor și îndepărtarea gunoiului menajer.

Aceste măsuri sunt cu atât mai importante acum, când Satu Mare figurează oficial printre județele în care a fost raportată o infecție cu virusul West Nile în sezonul 2026.

Pentru sătmăreni, mesajul este simplu: un singur caz nu înseamnă că județul se confruntă cu o epidemie, însă reprezintă un semnal că virusul este prezent în zonă și că măsurile de protecție împotriva țânțarilor nu trebuie ignorate.