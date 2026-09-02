Consiliul Local Moftin s-a reunit în ședință extraordinară pentru a lua o serie de decizii privind educația, proiectele europene și dezvoltarea comunității

Consiliul Local al Comunei Moftin recent într-o ședință extraordinară, convocată de îndată, desfășurată la sediul Primăriei Comunei Moftin din localitatea Moftinu Mic. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte de hotărâre care au vizat domenii importante pentru comunitatea locală, de la organizarea activității unității de învățământ și asigurarea transportului elevilor până la finalizarea unor proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ședința a reunit proiecte cu impact direct asupra copiilor și elevilor din comuna Moftin, dar și asupra dezvoltării infrastructurii și serviciilor oferite comunității.

Reprezentanții Consiliului Local, desemnați în structurile Școlii „Mihai Viteazul”

Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a vizat desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Moftin în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Moftinu Mic, precum și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul unității de învățământ.

Proiectul de hotărâre nr. 43/20.08.2026 a fost inițiat de primarul Comunei Moftin și a urmărit asigurarea reprezentării administrației publice locale în structurile de conducere și de evaluare ale școlii.

Prezența reprezentanților administrației locale în aceste structuri a avut rolul de a consolida colaborarea dintre autoritatea locală și unitatea de învățământ, în condițiile în care administrația comunei a avut în derulare mai multe investiții și proiecte destinate copiilor și sistemului educațional.

Microbuzul de 16+1 locuri, dat în folosința gratuită a școlii

Un alt proiect important a vizat transportul elevilor. Consilierii locali au analizat proiectul de hotărâre nr. 44/20.08.2026, privind darea în folosință gratuită către Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Moftinu Mic a unui microbuz marca Opel, cu o capacitate de 16+1 locuri.

Măsura a avut ca obiectiv sprijinirea activității unității de învățământ și asigurarea unor condiții mai bune pentru transportul elevilor.

Punerea la dispoziția școlii a microbuzului a reprezentat un sprijin concret pentru comunitate, în special pentru elevii care au avut nevoie de transport pentru deplasarea către și de la unitatea de învățământ, dar și pentru activități educaționale desfășurate în afara școlii.

Proiectul „SMART Moftin”, ajuns la valoarea finală

O parte importantă a ședinței a fost dedicată proiectelor implementate de administrația locală prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Consilierii locali au avut pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 47/26.08.2026, privind aprobarea valorii finale a proiectului „SMART Moftin – îmbunătățirea dotărilor necesare unui sistem educațional performant și modern pentru preșcolarii și elevii comunei Moftin”.

Proiectul a fost implementat de UAT Comuna Moftin și a urmărit modernizarea și îmbunătățirea dotărilor necesare desfășurării unui proces educațional adaptat cerințelor actuale.

Aprobarea valorii finale a reprezentat o etapă importantă în închiderea administrativă a investiției și a reflectat preocuparea administrației locale pentru crearea unor condiții cât mai bune pentru educația copiilor din comună.

„WE CARE” – un centru de zi pentru copiii aflați în situații de risc

Pe agenda consilierilor s-a aflat și proiectul de hotărâre nr. 48/26.08.2026, referitor la aprobarea valorii finale a proiectului „WE CARE – Crearea Centrului de Zi «Exploratorii» (CEZEM), în comuna Moftin, sat Domănești, destinat copiilor aflați în situații de risc”.

Investiția a avut o importantă componentă socială, fiind orientată către sprijinirea copiilor aflați în situații vulnerabile.

Prin realizarea Centrului de Zi „Exploratorii”, administrația locală a urmărit crearea unui spațiu destinat copiilor care aveau nevoie de sprijin și de servicii adaptate situației lor, consolidând astfel componenta socială a comunității.

Și în acest caz, proiectul a fost implementat de UAT Comuna Moftin prin PNRR, iar ședința Consiliului Local a inclus etapa privind aprobarea valorii finale a investiției.

Transport mai verde prin pista pentru biciclete

Un alt proiect important aflat în atenția Consiliului Local a vizat dezvoltarea infrastructurii pentru transport alternativ.

Prin proiectul de hotărâre nr. 49/26.08.2026, consilierii au avut de aprobat valoarea finală a proiectului „Îmbunătățirea transportului verde în Comuna Moftin prin construirea unei piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare”.

Investiția a urmărit dezvoltarea unei infrastructuri moderne dedicate deplasărilor nepoluante și încurajarea utilizării bicicletelor și a altor mijloace de transport electric ușor.

Proiectul a făcut parte, la rândul său, din investițiile implementate de UAT Comuna Moftin în cadrul PNRR și a reprezentat un pas către dezvoltarea unor soluții de mobilitate mai moderne și mai prietenoase cu mediul.

O ședință cu proiecte care au vizat direct comunitatea

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a reunit astfel proiecte din domenii diferite, dar care au avut un punct comun: impactul asupra comunității locale.

Educația, transportul elevilor, sprijinirea copiilor aflați în situații de risc și dezvoltarea transportului verde s-au numărat printre principalele direcții abordate de administrația locală prin proiectele supuse dezbaterii.

Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost „Diverse”, în cadrul căruia au putut fi abordate alte aspecte de interes pentru administrația publică locală și pentru comunitatea din comuna Moftin.

Prin deciziile adoptate în cadrul acestei ședințe, Consiliul Local Moftin a continuat demersurile administrative necesare pentru gestionarea proiectelor aflate în implementare și pentru consolidarea unor investiții orientate către educație, protecția copiilor, mobilitate și modernizarea comunității.