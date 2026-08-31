Prezența animalului sălbatic a fost semnalată în ultimele zile, iar autoritățile le cer localnicilor prudență maximă

Un urs a fost semnalat în ultimele zile pe raza comunei Beltiug, iar apariția animalului determină autoritățile să le transmită cetățenilor un avertisment clar: nu vă apropiați de urs și nu încercați să îl alungați!

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare recomandă locuitorilor din zonă, dar și persoanelor care desfășoară activități agricole, forestiere sau de altă natură în afara localităților, să manifeste prudență sporită și să fie foarte atenți la împrejurimi.

Nu vă apropiați de animal!

În cazul în care întâlniți ursul, primul și cel mai important lucru este să păstrați distanța. Nu încercați să vă apropiați, să îl hrăniți, să îl provocați sau să îl alungați.

Jandarmii recomandă, de asemenea, evitarea fotografiilor sau filmărilor de la mică distanță. Dorința de a obține o imagine spectaculoasă se poate transforma într-o situație extrem de periculoasă.

Animalul nu trebuie urmărit și este important ca oamenii să nu se deplaseze către locul în care acesta a fost observat.

Mai mult, nu îi blocați calea de retragere. Dacă ursul este observat, retragerea trebuie făcută calm, fără gesturi bruște, către un loc sigur.

Atenție pentru cei care merg pe câmp sau în pădure

Recomandările sunt adresate în special celor care desfășoară activități în afara localităților.

Persoanele care lucrează în agricultură, în zone forestiere sau în alte locuri izolate sunt sfătuite să acorde o atenție deosebită împrejurimilor și să evite, pe cât posibil, deplasările în zonele în care a fost semnalată prezența ursului.

În cazul în care cineva se află deja într-o zonă izolată și observă animalul, trebuie să încerce să se retragă către un loc sigur, fără să se expună inutil.

Copiii și animalele trebuie ținute la distanță

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și animalelor.

Jandarmii recomandă supravegherea atentă a copiilor și menținerea animalelor de companie sau a celor din gospodărie la distanță de animalul sălbatic.

Ursul rămâne un animal sălbatic, iar comportamentul său poate deveni imprevizibil atunci când se simte amenințat, provocat sau când oamenii se apropie prea mult.

112 – apelul care poate face diferența

Cea mai importantă recomandare transmisă de autorități este ca orice observare a ursului să fie sesizată imediat la numărul unic de urgență 112.

Persoana care face apelul trebuie să comunice cât mai exact locul în care a fost observat animalul și direcția în care acesta se deplasează.

Aceste informații sunt esențiale pentru ca autoritățile să poată interveni și să dispună măsurile necesare pentru protejarea populației.

Jandarmii, pregătiți să sprijine intervenția

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare precizează că va acționa, potrivit competențelor, pentru sprijinirea măsurilor dispuse în astfel de situații și pentru protejarea cetățenilor.

Până atunci, mesajul pentru locuitorii din Beltiug și pentru toți cei care ajung în zonele în care ursul a fost semnalat este cât se poate de simplu:

Păstrați distanța. Nu provocați animalul. Nu îl urmăriți. Nu încercați să îl fotografiați de aproape. Iar dacă îl observați, sunați imediat la 112!

Un selfie cu ursul nu merită nici măcar o secundă de risc.