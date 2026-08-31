Colegiul Prefectural Satu Mare a analizat activitatea Direcției pentru Cultură și a marcat importanța limbii române

Patrimoniul cultural al județului Satu Mare, rezultatele obținute în domeniul restaurării și cercetării arheologice, dar și importanța păstrării limbii române au fost în centrul ședinței Colegiului Prefectural al Județului Satu Mare, desfășurată luni, 31 august 2026, la sediul Instituției Prefectului.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat bilanțul activității Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, dar și semnificația zilei de 31 august – Ziua Limbii Române, instituită prin Legea nr. 53/2013.

Direcția pentru Cultură, bilanțul unui an cu rezultate importante

Directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, Zamfir Danciu, a prezentat activitatea instituției în anul 2026.

Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare este un serviciu public deconcentrat aflat în subordinea Ministerului Culturii și are atribuții în domenii esențiale pentru protejarea identității culturale: patrimoniu cultural imobil, mobil și imaterial, patrimoniu arheologic, monumente de for public, muzee și proiecte culturale.





Printre realizările importante ale acestui an se numără schimbarea grupei valorice a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Satu Mare, care a fost trecută din grupa B în grupa A, categoria monumentelor de importanță națională.

Este o recunoaștere importantă a valorii acestui monument și a locului pe care îl ocupă în patrimoniul cultural al județului.

Restaurări care readuc la viață istoria

La capitolul restaurări, anul 2026 a adus și finalizarea Ansamblului Conacului „Berenczei Kováts Miklós” din Nisipeni, o intervenție care contribuie la recuperarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric local.

În același timp, se află în curs de finalizare două proiecte de anvergură.

Unul dintre acestea este Hotelul Dacia din Satu Mare, investiție estimată la aproximativ 30 de milioane de euro, cu termen de finalizare estimat pentru a doua jumătate a anului 2027.

Un alt proiect important îl reprezintă restaurarea Bisericii reformate din Pișcolt, unde lucrările au scos la lumină elemente de o valoare istorică deosebită: picturi murale medievale și vestigii arheologice datate în secolele XIII-XIV.

Astfel de descoperiri transformă restaurarea într-o veritabilă călătorie în trecut, fiecare etapă a lucrărilor putând aduce noi informații despre istoria locurilor.

137 de morminte și artefacte de importanță națională la Urziceni

Un capitol aparte al bilanțului îl reprezintă cercetarea arheologică sistematică desfășurată la Urziceni, punctul „Vadu Ret”.

Aici se află o necropolă eneolitică aparținând culturii Bodrogkeresztúr, datată în perioada 4300-4000 î.Hr.

Până în prezent au fost cercetate 137 de morminte, situl reprezentând cel mai amplu cimitir al acestei culturi investigat pe teritoriul României.

Importanța descoperirilor este confirmată și de patrimoniul recuperat. 114 artefacte provenite din acest sit au fost clasate în patrimoniul cultural național, dintre care 50 în categoria Tezaur.

Este, practic, o mărturie excepțională despre comunitățile care au locuit aceste teritorii cu mii de ani în urmă și despre valoarea arheologică deosebită a județului Satu Mare.

31 august – Ziua Limbii Române

Ședința Colegiului Prefectural a avut și o importantă componentă dedicată zilei de 31 august – Ziua Limbii Române.

Instituită prin Legea nr. 53/2013, această zi își are rădăcinile în mișcarea „Limba Noastră”, desfășurată la Chișinău în 31 august 1989.

În cadrul ședinței a fost evidențiată și amploarea limbii române la nivel internațional. La nivel mondial, aceasta are peste 28 de milioane de vorbitori, dintre care aproximativ 24 de milioane o au ca limbă maternă, iar româna este studiată ca limbă străină în peste 40 de țări.

Totodată, diversitatea graiurilor – moldovenesc, ardelenesc, muntenesc și cel vorbit în Valea Timocului – păstrează un nucleu latin comun, demonstrând unitatea limbii române dincolo de particularitățile regionale.

Mesajul prefectului: „A vorbi și a scrie corect românește este cel mai înalt act de prețuire”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a legat în mesajul său cele două teme ale zilei: patrimoniul și limba română.





„Aici, în Satu Mare, ne bucurăm de un patrimoniu cultural pe care îl protejăm și îl transmitem mai departe – de la monumentele istorice restaurate cu grijă, până la mărturiile arheologice care ne leagă de un trecut mult mai vechi decât am crede”, a transmis prefectul.

Acesta a subliniat că protejarea limbii și a patrimoniului reprezintă, în esență, aceeași responsabilitate: păstrarea elementelor care definesc identitatea unei comunități.

„Grija față de limbă și grija față de patrimoniul cultural sunt, în esență, aceeași grijă: aceea de a nu lăsa să se piardă ceea ce ne definește”, a afirmat Altfatter Tamás.

Mesajul prefectului a continuat cu un apel la responsabilitate față de limba română și față de generațiile care vor veni: „A vorbi și a scrie corect românește este cel mai înalt act de prețuire. Este datoria noastră să îngrijim această moştenire – păstrând-o vie pentru a o transmite, curată, generațiilor viitoare.”

La final, prefectul județului Satu Mare a transmis urarea: „La mulți ani, România!”

Iar ziua de 31 august a oferit un prilej potrivit pentru ca Satu Mare să privească, în același timp, atât spre trecutul pe care îl păstrează prin monumente și vestigii, cât și spre viitorul în care această moștenire trebuie transmisă mai departe.