Polițiștii de frontieră sătmăreni au descoperit, într-un autovehicul înmatriculat în Polonia, peste 130 de litri de pesticide. Marfa aparținea unui cetățean român, pasager într-un alt autoturism. Produsele toxice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

Duminică, 30 august a.c., puțin după miezul nopții, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, aflați în misiune pe căile de comunicații, au oprit pentru control, în localitatea Petea, două autovehicule înmatriculate în Polonia, în care se aflau patru cetățeni români.

Cu ocazia controlului efectuat asupra mijloacelor de transport, într-unul dintre autovehicule au fost descoperite mai multe recipiente care conțineau produse ce fac parte din categoria substanţelor şi produselor toxice interzise de lege. În total, erau 132 de litri de substanțe, în valoare de 5.280 de lei. Marfa aparținea unui cetățean român, în vârstă de 38 de ani, pasager în celălalt autovehicul. Întreaga cantitate de pesticide a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de producerea, deținerea precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentare produselor sau substanțelor toxice fără drept.