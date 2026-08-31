Peste 130 litri de pesticide au fost descoperiţi într-un autovehicul, la Petea

Locale 31.08.2026 12:09
Peste 130 litri de pesticide au fost descoperiţi într-un autovehicul, la Petea

Polițiștii de frontieră sătmăreni au descoperit, într-un autovehicul înmatriculat în Polonia, peste 130 de litri de pesticide. Marfa aparținea unui cetățean român, pasager într-un alt autoturism. Produsele toxice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit dosar penal.

Duminică, 30 august a.c., puțin după miezul nopții, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea, aflați în misiune pe căile de comunicații, au oprit pentru control, în localitatea Petea, două autovehicule înmatriculate în Polonia, în care se aflau patru cetățeni români.

Cu ocazia controlului efectuat asupra mijloacelor de transport, într-unul dintre autovehicule au fost descoperite mai multe recipiente care conțineau produse ce fac parte din categoria substanţelor şi produselor toxice interzise de lege. În total, erau 132 de litri de substanțe, în valoare de 5.280 de lei. Marfa aparținea unui cetățean român, în vârstă de 38 de ani, pasager  în celălalt autovehicul. Întreaga cantitate de pesticide a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de producerea, deținerea precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentare produselor sau substanțelor toxice fără drept.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
ANGAJARE
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand