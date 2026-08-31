



Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” beneficiază de un nou spațiu educațional, modern și adaptat cerințelor actuale

Un nou obiectiv dedicat educației este inaugurat astăzi în municipiul Satu Mare. Noul corp de clădire al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” își deschide oficial porțile luni, 31 august 2026, într-un moment important pentru comunitatea școlară și pentru infrastructura educațională a municipiului.

Ceremonia de inaugurare are loc începând cu ora 12:00, la sediul unității de învățământ de pe strada Mileniului nr. 1, și reunește reprezentanți ai administrației locale, ai instituției de învățământ și invitați.

O investiție pentru educația sătmărenilor

Inaugurarea noului corp de clădire marchează finalizarea unei investiții importante pentru Școala Gimnazială „Grigore Moisil” și pentru sistemul educațional din municipiul Satu Mare.

Noua construcție completează infrastructura existentă a școlii și oferă spații noi, moderne și adaptate desfășurării activităților educaționale. Prin această investiție, condițiile în care elevii își desfășoară activitatea școlară sunt îmbunătățite, iar cadrele didactice beneficiază de un cadru mai bine adaptat procesului de predare.

Proiectul vine astfel în întâmpinarea nevoilor unei instituții de învățământ care are nevoie de spații adecvate pentru desfășurarea activităților școlare într-un mediu sigur, modern și funcțional.

Primarul Kereskényi Gábor, alături de comunitatea școlară

Invitația la ceremonia de inaugurare este transmisă de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, care este prezent alături de reprezentanții comunității școlare la acest moment important.

Evenimentul reprezintă, totodată, un prilej de a marca rezultatul unei investiții în infrastructura educațională a orașului chiar înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă.

Noul an școlar începe într-un spațiu modern

Inaugurarea are loc cu doar câteva zile înainte de începutul noului an școlar, iar noul corp de clădire intră astfel în circuitul educațional într-un moment cât se poate de potrivit.

Pentru elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, noul spațiu înseamnă condiții îmbunătățite și un plus de confort în desfășurarea activităților de zi cu zi.

Satu Mare continuă astfel investițiile în infrastructura educațională, iar noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” devine, începând de astăzi, parte a infrastructurii moderne puse la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din municipiu.



