Fostul nostru coleg Sirgher Lorant face parte din trupa care a cucerit marele premiu al concursului SamRock

Satu Mare are din nou motive să fie mândru de oamenii săi, iar de această dată aplauzele vin din lumea rockului. Festivalul SamRock și-a desemnat câștigătorii, iar marele premiu de 1.000 de euro a ajuns la Elephant Skin, formație din care face parte și un nume bine cunoscut nouă: Sirgher Lorant, „Micuțzu”, fost coleg la Nord Vest TV.





Pentru cei care l-au cunoscut din lumea televiziunii, apariția lui Lorant pe scena rock și, mai ales, succesul obținut alături de Elephant Skin reprezintă o surpriză frumoasă. Pentru el și colegii săi de trupă, însă, premiul este confirmarea că talentul, pasiunea și munca pot produce rezultate.

Elephant Skin a cucerit marele premiu

Zece trupe au urcat pe scena SamRock în cadrul Concursului de Talente, fiecare încercând să convingă prin muzică, energie și originalitate.

La final, juriul a decis: Elephant Skin este marea câștigătoare, formația adjudecându-și premiul de 1.000 de euro, oferit de Kreativ.

O victorie care vine ca o recunoaștere a prestației trupei și care poate reprezenta un important pas înainte pentru muzicienii care compun formația.

Iar printre ei se află și Sirgher Lorant – „Micuțzu”, omul pe care mulți sătmăreni îl cunosc din perioada în care activa la Nord Vest TV.





„Micuțzu” schimbă microfonul cu scena rock

Dacă publicul l-a văzut de-a lungul timpului în postura de coleg de televiziune, Lorant Șirgher demonstrează acum că microfonul poate avea și o altă destinație.





Alături de Elephant Skin, fostul nostru coleg a intrat în competiția SamRock și a ieșit direct învingător. O performanță care merită toate felicitările și care arată, încă o dată, că oamenii cu pasiuni adevărate își pot găsi locul în mai multe lumi.

De data aceasta, scena a fost a lui și a colegilor săi de trupă, iar rezultatul nu putea fi mai frumos: locul I și 1.000 de euro.

Ora Serrata și Electric Instinct completează podiumul

Pe locul secund s-a clasat Ora Serrata, formație recompensată cu un premiu de 600 de euro.

Electric Instinct a ocupat poziția a treia și a primit un premiu de 400 de euro.





Astfel, primele trei formații au plecat de la SamRock cu premii consistente, dar și cu confirmarea că prestațiile lor au reușit să se remarce într-o competiție dedicată talentului și muzicii rock.

Premii pentru toate trupele participante

Organizatorii au dorit să încurajeze toate formațiile care au acceptat provocarea de a urca pe scena SamRock.

Astfel, Puszta Paddies, Endless Dark și Outnumbered au primit câte un voucher pentru instrumente muzicale, în valoare de 1.000 de lei fiecare.





La rândul lor, trupele Madnezz, Cloșca, Last Moments și Dreamsink au fost recompensate cu vouchere pentru instrumente muzicale în valoare de 500 de lei fiecare.

Premiile au astfel și o utilitate concretă: banii și voucherele pot fi transformați în instrumente, echipamente și, implicit, în muzică nouă.

Un semnal clar pentru viitor

Reprezentanții Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu” și ai Primăriei municipiului Satu Mare, organizatorii evenimentului, au transmis felicitări celor zece trupe care au urcat pe scena SamRock.

Mesajul transmis la finalul competiției spune, de fapt, totul: „Rockul are viitor!”

Iar dacă judecăm după energia celor zece formații înscrise și după victoria Elephant Skin, viitorul nu sună deloc rău.

Pentru noi, succesul are însă și o savoare aparte. „Micuțzu” a lăsat pentru o vreme studioul și camerele de filmare și a urcat pe scena rock. Iar de acolo nu s-a întors cu mâna goală, ci cu marele premiu SamRock.

Felicitări, Lorant! Felicitări, Elephant Skin! Și, mai ales, să fie rock!



