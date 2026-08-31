Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad organizează, începând cu 1 septembrie 2026, sesiunea de admitere de toamnă pentru anul universitar 2026–2027, oferind candidaților o nouă oportunitate de a-și începe parcursul academic și profesional în cadrul programele de studii care mai au locuri disponibile.

Pentru Facultățile de Medicină, Stomatologie și Farmacie, înscrierile pentru sesiunea de toamnă se desfășoară în perioada 1–20 septembrie, iar pentru programele din categoria non-medicală, înscrierile se desfășoară în perioada 1–21 septembrie. În această categorie sunt incluse programele din domeniile Științe Juridice, Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Științe Economice, Informatică și Inginerie, precum și programul Biologie, alături de programele de masterat. Candidații cetățeni non-UE au însă un calendar distinct de admitere, înscrierile urmând să se desfășoare în perioada 1–17 septembrie.

La extensia universitară din Marghita, oferta educațională va cuprinde, din această toamnă, un nou program de licență: Management.

Prin deschiderea sesiunii de admitere din toamnă, UVVG transmite un mesaj simplu: mai există timp pentru o alegere bine gândită. Sesiunea de toamnă reprezintă o oportunitate pentru candidații care, pe parcursul verii, și-au clarificat opțiunile privind continuarea studiilor sau au decis să își reorienteze traseul academic și profesional.

Oferta educațională a UVVG pune la dispoziția viitorilor studenți posibilitatea de a-și construi un parcurs profesional în domeniul care li se potrivește. Programele de studii sunt completate de oportunități de formare și specializare adaptate unor domenii profesionale diverse și în continuă evoluție.

Informațiile privind oferta educațională, condițiile de admitere și procedura de înscriere sunt disponibile atât pe platforma oficială de admitere a UVVG: https://admitere.uvvg.ro/, cât și în cadrul Centrului de Informare și Înscriere al UVVG care va funcționa pe întreaga perioadă a sesiunii de admitere în Aula „Ștefan Cicio Pop”, situată pe Bulevardul Revoluției nr. 94, Arad, și care va fi deschis luni-vineri între orele 09:00 – 17:00 și sâmbăta între orele 09:00 – 14:00. De asemenea, consilieri centrului vor fi la dispoziția candidaților la numărul de telefon 0748 988 884 și la adresa de e-mail admitere@uvvg.ro.



