Prima ediție a evenimentului a adunat numeroși iubitori de natură, care au descoperit la pas viitorul traseu spre Via Transilvanica

Țara Oașului își dezvăluie frumusețile pas cu pas, la propriu. Prima ediție a evenimentului „Cărările Oașului” s-a dovedit o adevărată reușită, reunind un număr mare de iubitori de natură și drumeții, dornici să descopere pe jos peisajele spectaculoase ale zonei.

Alături de participanți s-au aflat Alin și Tibi Ușeriu, două nume consacrate în lumea aventurii și a drumețiilor, care au parcurs împreună cu aceștia un segment din viitorul traseu de legătură cu Via Transilvanica.

Evenimentul a fost mai mult decât o simplă plimbare prin natură. A fost o invitație la descoperirea unei zone care are toate ingredientele pentru a deveni o destinație importantă pentru turismul activ.

O aventură care poate deschide Oașul către lume

„Cărările Oașului” pornește de la o idee simplă, dar cu un potențial uriaș: descoperirea Țării Oașului la pas.

Participanții au avut ocazia să se bucure de natură, de peisajele zonei și de atmosfera specifică Oașului, într-o experiență în care mișcarea și explorarea s-au împletit firesc.

Prezența fraților Alin și Tibi Ușeriu a dat un plus de energie evenimentului, experiența acestora în lumea drumețiilor și a aventurii fiind un reper pentru cei care aleg să descopere România mergând pe trasee.

Iar perspectiva conectării zonei la Via Transilvanica poate transforma „Cărările Oașului” într-un proiect cu o miză turistică mult mai mare.

Consiliul Județean Satu Mare susține inițiativa

Consiliul Județean Satu Mare susține inițiativele care promovează județul, încurajează mișcarea în aer liber și pun în valoare locurile și oamenii care dau farmec acestei zone.

„Cărările Oașului” se înscrie exact în această direcție, oferind o modalitate atractivă de a descoperi frumusețile naturale ale județului și de a promova Țara Oașului dincolo de granițele sale.

Un astfel de proiect poate contribui la dezvoltarea turismului activ și la transformarea traseelor din zonă într-un punct de atracție pentru iubitorii de drumeții din România și, în perspectivă, din străinătate.

Oașul, descoperit pas cu pas

Pentru cei care cunosc Țara Oașului, frumusețea locurilor nu mai este un secret. Pentru cei care nu au ajuns încă aici, însă, „Cărările Oașului” poate deveni o invitație greu de refuzat.

Munții, pădurile, peisajele și satele care păstrează identitatea puternică a zonei pot fi descoperite într-un mod diferit, departe de aglomerație și de ritmul cotidian.

Pas cu pas, traseele pot deveni povești, iar poveștile pot aduce oameni noi în Țara Oașului.

„Cărările Oașului” sunt deschise tuturor

Prima ediție a demonstrat că există interes pentru astfel de experiențe, iar proiectul are toate premisele să crească de la un an la altul.

Prin „Cărările Oașului”, natura devine punct de întâlnire pentru oameni pasionați de mișcare, aventură și frumos, iar Țara Oașului își poate construi un nou profil turistic.

De acum, „Cărările Oașului” sunt deschise tuturor celor care vor să descopere Țara Oașului pas cu pas.

Iar pentru această zonă binecuvântată cu peisaje spectaculoase și oameni aparte, poate fi începutul unei călătorii mult mai lungi.



