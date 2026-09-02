Elevii ale căror abonamente gratuite de transport expiră în această perioadă le pot folosi în continuare fără riscul unor sancțiuni.

Transurban Satu Mare anunță o măsură importantă pentru elevi și părinți, valabilă în această perioadă de început de an școlar. Abonamentele gratuite pentru elevi care expiră în aceste zile vor putea fi utilizate în continuare, fără sancțiuni, până la data de 21 septembrie 2026.

Abonamentele expirate nu aduc sancțiuni până pe 21 septembrie

Potrivit Transurban Satu Mare, elevii care au abonamente gratuite ce expiră în această perioadă le pot folosi până la 21 septembrie 2026, fără să riște sancțiuni în mijloacele de transport în comun.

Măsura vine pentru a le permite elevilor să își reînnoiască documentele necesare pentru noul an școlar fără presiunea expirării imediate a abonamentului.

Ce trebuie să facă elevii pentru prelungirea abonamentului

Până la data de 21 septembrie 2026, elevii care doresc să își emită sau să își prelungească abonamentul gratuit trebuie să se prezinte la casieriile sau chioșcurile Transurban.





Pentru emitere sau prelungire este necesară prezentarea:

unei adeverințe de la instituția de învățământ frecventată ; sau

; sau a carnetului de elev vizat la zi și completat cu CNP-ul elevului.

După 21 septembrie se schimbă procedura

Începând cu 21 septembrie 2026, emiterea și prelungirea abonamentelor gratuite pentru elevi se va face pe baza unui document de identitate, respectiv certificat de naștere sau carte de identitate.

Astfel, după această dată, nu va mai fi necesară prezentarea adeverinței de la școală sau a carnetului de elev la casieriile și chioșcurile Transurban.

Un detaliu important: prezența titularului cardului este obligatorie la efectuarea operațiunilor.

Părinții trebuie să țină cont de termen

Transurban transmite astfel o perioadă de tranziție pentru elevi, însă 21 septembrie este data-limită până la care abonamentele care expiră acum pot fi utilizate fără sancțiuni.

Informația este importantă mai ales pentru elevii care încep noul an școlar și folosesc zilnic transportul public pentru deplasarea către și de la unitățile de învățământ.



