Un afiș apărut într-un spațiu comercial îi îndeamnă pe oameni să plătească cash, iar explicațiile sunt cel puțin interesante: evitarea comisioanelor bancare, menținerea numerarului „în viață” și, mai ales, sprijinirea afacerilor locale, „nu băncile”. Mesajul este simplu: dacă tot trebuie să cheltuim bani, măcar să rămână în economia locală.

Dar ce a vrut să spună, de fapt, autorul?

Probabil că în toamna lui 2026 dilema sătmăreanului nu mai este doar „cash sau card?”, ci „unde ajunge banul meu după ce pleacă din portofel?”. La comerciantul din oraș, la o afacere locală sau, prin comisioane și servicii bancare, mai trece și pe la bancă?

Afișul ne amintește, într-un stil direct și ușor militant, că numerarul încă nu a murit. Cardul este comod, rapid și aproape imposibil de uitat acasă, în timp ce cash-ul vine cu bancnote, monede și, uneori, cu senzația că vezi mai clar cât cheltuiești.

Pe de altă parte, băncile ar putea avea o replică simplă: fără ele, cardul din buzunar ar fi doar o bucată de plastic.

Așa că întrebarea rămâne pentru sătmăreni:

În toamna lui 2026, plătim cu cardul pentru comoditate sau cu cash pentru a susține comerțul local?

Și, până la urmă, poate că adevăratul mesaj al afișului este unul singur: banii trebuie să circule. Important este să știm și pe unde circulă. Și să fie cât mai mulți… fie ei cash sau pe card!



