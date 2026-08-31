De azi, cu toții suntem în luna a 9-a. Septembrie. Luna în care frunzele încep să cadă, copiii încep să plângă după vacanță, părinții încep să plângă după bani, iar șoferii află că și mașina lor trebuie să treacă printr-un mic interogatoriu fiscal.

Așadar, dacă până acum vă întrebați ce noutăți ne mai aduce septembrie, în afară de deprimantul „începe școala”, avem o veste și pentru cei care se pregătesc să-și cumpere o mașină. De la 1 septembrie se schimbă regulile pentru tranzacțiile auto.

Cumpărătorul va trebui să declare, înainte de achiziție, dacă are datorii la stat. Practic, când te duci să cumperi mașina, nu mai este suficient să întrebi „Cât consumă?” și „A fost lovită?”. În noul contract apare și întrebarea, mai puțin romantică: „Aveți ceva datorii pe la stat?”

Noul formular de vânzare-cumpărare introduce o rubrică privind situația fiscală a cumpărătorului și stabilește și un termen de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate, față de cele 30 de zile prevăzute anterior.

Cu alte cuvinte, septembrie vine cu toate cele: școală, toamnă, facturi și contract auto cu întrebări existențiale.

Iar dacă intenționați să vă cumpărați o mașină în perioada următoare, poate ar fi bine să verificați din timp nu doar uleiul, distribuția și kilometrajul, ci și relația dumneavoastră cu Fiscul.

Pentru că, de la 1 septembrie, când cumperi mașina, s-ar putea să nu mai fie suficient să ai bani de mașină.

Trebuie să ai și situația fiscală în regulă.

Bine ai venit, septembrie! Nici n-ai început bine și deja ne verifici buzunarele.

P.S. Nici nu mai contează cât e motorina…că avem impresia că și fără accize tot la 10 lei ne-o vând guvernanții!



