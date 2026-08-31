Comuna Doba intră în acționariatul Managementul Deșeurilor și devine al doilea cel mai important asociat al societății

Județul Satu Mare face un pas important spre dezvoltarea unei infrastructuri moderne de reciclare și valorificare a deșeurilor. Consilierii județeni au aprobat luni asocierea dintre UAT Județul Satu Mare și comuna Doba, prin care capitalul social al SC Managementul Deșeurilor Satu Mare SRL este majorat cu un teren de peste 8 hectare.

Mai exact, comuna Doba aduce în asociere o suprafață de 81.551 de metri pătrați, teren care urmează să fie utilizat pentru dezvoltarea unor investiții importante în domeniul reciclării.

Prin această asociere, Doba devine al doilea cel mai important asociat al SC Managementul Deșeurilor Satu Mare SRL, după Județul Satu Mare.

Peste 8 hectare pentru infrastructura de reciclare

Suprafața pusă la dispoziție deschide calea unor investiții care pot schimba semnificativ modul în care sunt gestionate anumite categorii de deșeuri în județ.

Pe noul teren este prevăzută amenajarea unei platforme pentru reciclarea betonului provenit de la firmele de construcții din județ.

Planurile merg însă mai departe. În aceeași zonă este prevăzută și realizarea unei viitoare fabrici de reciclare a plasticului, investiție care ar putea contribui la creșterea gradului de valorificare a deșeurilor și la reducerea cantității de materiale care ajung să fie eliminate.

Astfel, terenul de la Doba poate deveni o importantă componentă a infrastructurii județene de gestionare și reciclare a deșeurilor.

De la colectare, până la reciclare și valorificare

Obiectivul este construirea unui circuit cât mai complet de gestionare a deșeurilor, astfel încât acestea să poată trece prin toate etapele necesare în cadrul unui sistem integrat.

Procesul urmărește să acopere etapele de la colectare și sortare, până la tratarea mecanică și biologică, valorificarea și, acolo unde este posibil, reciclarea materialelor.

Prin dezvoltarea unor capacități dedicate betonului și plasticului, proiectul poate contribui la transformarea deșeurilor dintr-o problemă într-o resursă care poate fi recuperată și reintrodusă în circuitul economic.

Doba poate deveni un nou pol de investiții

Asocierea are și o componentă economică importantă pentru comuna Doba și localitățile din jur.

Dezvoltarea infrastructurii de reciclare presupune investiții, activități industriale și, implicit, noi locuri de muncă.

Viitoarele proiecte ar urma să ofere oportunități de angajare atât pentru locuitorii comunei Doba, cât și pentru oamenii din localitățile învecinate.

Astfel, investiția poate avea efecte care depășesc domeniul protecției mediului, contribuind la dezvoltarea economică a zonei.

Un pas spre un sistem modern de gestionare a deșeurilor

Prin această asociere, comuna Doba intră într-un proiect cu perspectivă județeană, iar suprafața de peste 81.000 de metri pătrați oferă spațiul necesar pentru dezvoltarea unor noi capacități de reciclare.

Platforma pentru reciclarea betonului și viitoarea fabrică de reciclare a plasticului sunt primele elemente anunțate pentru noua zonă de investiții.

Miza este una importantă: un sistem în care deșeurile să fie colectate, sortate, tratate și valorificate cât mai eficient, cu beneficii atât pentru mediu, cât și pentru economia locală.

Iar dacă proiectele anunțate vor fi puse în practică, Doba ar putea deveni unul dintre punctele importante ale infrastructurii de reciclare din județul Satu Mare.



