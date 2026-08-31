Sătmărenii au marcat 31 august printr-o ceremonie dedicată limbii române, identității și valorilor transmise din generație în generație

Sătmărenii au celebrat luni, 31 august 2026, Ziua Limbii Române, într-un cadru solemn și emoționant, la Monumentul Limbii Române din Piața Libertății. Manifestarea a reunit reprezentanți ai administrației județene și locale, oameni de cultură, scriitori, reprezentanți ai partidelor politice, ai asociațiilor de pensionari, dar și membri ai comunității sătmărene.

Evenimentul a fost un prilej de recunoștință pentru limba care definește identitatea românească și care, de-a lungul generațiilor, a păstrat vie memoria, cultura și spiritualitatea unui popor.

Un omagiu adus limbii române

Manifestarea a fost deschisă de Felician Pop, președintele filialei Satu Mare a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

În centrul ceremoniei s-a aflat, firesc, Monumentul Limbii Române, loc devenit simbolic pentru celebrarea acestei zile la Satu Mare.

În semn de respect și recunoștință pentru rolul fundamental al limbii române în păstrarea identității, culturii și unității naționale, au fost depuse jerbe și buchete de flori.

Cătălin Filip: un gest de prețuire din partea Consiliului Județean

Din partea Consiliului Județean Satu Mare, vicepreședintele Cătălin Filip a depus o jerbă de flori la Monumentul Limbii Române.

Gestul a reprezentat un semn de prețuire pentru limba română și pentru toți cei care, de-a lungul timpului, au contribuit la păstrarea, promovarea și transmiterea ei către generațiile următoare.

„La mulți ani limbii române!” a fost mesajul transmis cu această ocazie.

„Limba română ne definește identitatea”

Și reprezentanții Primăriei Municipiului Satu Mare au transmis un mesaj cu prilejul acestei zile.

Viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan au subliniat rolul esențial al limbii române în definirea identității și păstrarea legăturii dintre generații.

„Limba română ne definește identitatea, ne păstrează istoria și ne unește, oriunde ne-am afla. Prin ea ne exprimăm gândurile, sentimentele și valorile pe care le transmitem din generație în generație”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Mesajul a fost completat de participarea la ceremonia desfășurată la Monumentul Limbii Române, într-un moment dedicat respectului față de una dintre cele mai importante valori ale poporului român.

Cântec și emoție în Piața Libertății

Ceremonia nu a fost lipsită de momente artistice. Atmosfera a fost completată de recitalurile susținute de Corul Seniorilor Sătmăreni CARP și Grupul Vocal „Suflet românesc”, alături de ceilalți invitați.

Cântecul românesc a oferit o dimensiune aparte manifestării, legând simbolic limba de tradiție, cultură și memoria comunității.

O zi dedicată identității românești

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, Consiliului Județean Satu Mare și Primăriei Municipiului Satu Mare, precum și reprezentanți ai formațiunilor politice și ai asociațiilor de pensionari.

Printre participanți s-au numărat, de asemenea, scriitori, oameni de cultură și membri ai comunității sătmărene, uniți de aceeași idee: limba română este mai mult decât un instrument de comunicare.

Este memoria unei comunități, expresia culturii sale și una dintre cele mai importante forme prin care valorile sunt transmise mai departe.

„La mulți ani, Limba Română!”

Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an la 31 august, reprezentând un moment în care românii sunt invitați să privească spre una dintre cele mai importante componente ale identității lor.

La Satu Mare, această zi a fost marcată prin flori, muzică, discursuri și un moment de reculegere și respect la Monumentul Limbii Române.

Într-o lume în continuă schimbare, limba rămâne una dintre puținele legături care unesc trecutul cu prezentul și prezentul cu viitorul.

La mulți ani, Limba Română! Să rămână vie, respectată și transmisă mai departe, din generație în generație.



