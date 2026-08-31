



Ceremonie solemnă în Piața Libertății, cu tricolor, Imnul Național, momente artistice și depuneri de flori

Piața Libertății din municipiul Satu Mare a devenit luni, 31 august 2026, locul unei manifestări dedicate uneia dintre cele mai importante componente ale identității românești: limba română.

Ziua Limbii Române a fost marcată printr-o ceremonie solemnă, în cadrul căreia au fost arborat tricolorul și intonat Imnul Național al României, iar la Monumentul Limbii Române au fost depuse jerbe și buchete de flori.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Partidului Social Democrat Satu Mare, alături de colegi social-democrați din municipiu și județ.

Cătălin Filip și viceprimarii municipiului, prezenți la ceremonie

Printre participanții la manifestările dedicate Zilei Limbii Române s-au numărat Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

Alături de aceștia au fost prezenți Bianca Șorian, președintele TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan, președintele TSD Municipiul Satu Mare, Sergiu Forțiu, prim-vicepreședintele TSD Satu Mare, și Mihnea Țăran, secretarul executiv al TSD Municipiul Satu Mare.

Prezența acestora a transmis și un mesaj de continuitate, într-o zi în care atenția s-a îndreptat către rolul limbii române în păstrarea identității și transmiterea valorilor către generațiile următoare.

Tricolorul și Imnul Național au deschis ceremonia

Manifestarea din Piața Libertății a avut un caracter solemn, iar arborarea drapelului național și intonarea Imnului Național au reprezentat momentele care au dat ceremoniei o puternică încărcătură simbolică.

Programul a fost completat de momente artistice, care au adus în prim-plan cultura și expresia artistică românească.

Un alt moment important al zilei l-a constituit depunerea de jerbe și flori la Monumentul Limbii Române, în semn de respect pentru limba care a contribuit, de-a lungul generațiilor, la păstrarea identității și a legăturii dintre români.

31 august, Ziua Limbii Române

România marchează oficial, în fiecare an, la 31 august, Ziua Limbii Române, în baza Legii nr. 53/2013, inițiativa legislativă privind instituirea acestei zile fiind propusă încă din 2011.

Este o zi dedicată limbii materne, dar și culturii, istoriei și valorilor care sunt transmise prin intermediul ei.

La Satu Mare, manifestarea de la Monumentul Limbii Române a reprezentat un prilej de a reafirma importanța păstrării și respectării limbii române.

„Să avem grijă ca frumusețea ei să rămână vie”

Mesajul transmis cu această ocazie pune accent pe responsabilitatea fiecărei generații de a păstra vie limba română și de a o transmite mai departe.

„Ziua Limbii Române este, înainte de toate, despre oameni și despre felul în care păstrăm vie legătura dintre generații. Limba română este parte din ceea ce suntem, din istoria pe care o purtăm și din cultura pe care o lăsăm mai departe.”

Este un îndemn la respect și responsabilitate: „Să o respectăm, să o vorbim cu grijă și să avem grijă ca frumusețea ei să rămână vie pentru generațiile care vin.”

Într-o comunitate în care tradițiile, cultura și identitatea au o valoare aparte, Ziua Limbii Române devine astfel nu doar o dată în calendar, ci un moment de reflecție asupra lucrurilor care ne definesc și pe care avem datoria să le păstrăm.

La Satu Mare, tricolorul, Imnul Național, florile depuse la Monumentul Limbii Române și momentele artistice au transformat ziua de 31 august într-un moment de respect pentru limba română și pentru generațiile care au păstrat-o vie.



