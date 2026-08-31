Un tânăr de 21 de ani ar fi intrat pe contrasens și a lovit motocicleta. Un alt bărbat a ajuns la spital

O seară care trebuia să fie una obișnuită s-a transformat într-o tragedie cumplită pe DN 1F, în Căuaș. Un motociclist de 34 de ani, din Foieni, și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-o coliziune cu un autoturism.

Accidentul s-a produs în 29 august, în jurul orei 21:00, iar apelul de urgență a mobilizat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei.

Motociclistul nu a mai putut fi salvat

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, un tânăr de 21 de ani, din Căuaș, conducea un autoturism pe DN 1F, dinspre Carei către Tășnad.

Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, acesta ar fi pătruns pe contrasens, moment în care autoturismul a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de bărbatul de 34 de ani, din Foieni.

Impactul a avut consecințe dramatice.

Motociclistul a decedat în urma accidentului.

Un pasager din autoturism a fost rănit

În urma coliziunii, un alt bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Căuaș, pasager în autoturism, a fost rănit.

Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Astfel, accidentul s-a soldat cu un deces și o persoană rănită, lăsând în urmă o tragedie care a îndoliat o familie și a zguduit comunitatea.

Șoferul nu consumase alcool

Polițiștii l-au testat pe conducătorul autoturismului cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Acest aspect nu lămurește însă circumstanțele producerii accidentului, motiv pentru care ancheta continuă.

Ancheta va stabili cine este responsabil

Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost împrejurările care au dus la pătrunderea autoturismului pe contrasens.

Fiecare detaliu al tragediei urmează să fie analizat, iar cercetările vor stabili responsabilitățile în acest caz.

Pentru un motociclist de doar 34 de ani, drumul de la Căuaș spre Tășnad s-a încheiat tragic. O coliziune de câteva secunde a curmat o viață și a lăsat în urmă o altă persoană rănită.

Cercetările polițiștilor continuă.