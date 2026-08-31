Peste 500 de sancțiuni au fost aplicate în județ între 28 și 30 august, iar 18 șoferi au rămas fără drept de a conduce

Trei zile de controale intense în județul Satu Mare s-au încheiat cu peste 500 de sancțiuni contravenționale și amenzi care depășesc 250.000 de lei. Polițiștii sătmăreni au acționat în perioada 28-30 august atât pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cât și pentru prevenirea incidentelor și creșterea siguranței în trafic.

Acțiunile au vizat mai multe categorii de fapte, iar bilanțul arată amploarea controalelor desfășurate pe raza județului.

Peste 120 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine publică

În cadrul activităților pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 120 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor aplicate în acest segment a depășit 80.000 de lei.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Peste 400 de sancțiuni în trafic

Cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată în urma activităților desfășurate pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier.

Polițiștii sătmăreni au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 170.000 de lei.

Acțiunile de control au urmărit prevenirea faptelor antisociale și, în același timp, creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

18 șoferi au rămas fără drept de a conduce

Pe lângă sancțiunile financiare, polițiștii au dispus și măsuri complementare.

În cazul a 18 conducători auto, a fost luată măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce.

De asemenea, polițiștii au reținut 20 de certificate de înmatriculare ale unor autoturisme.

Un bilanț de peste 250.000 de lei

Dacă sunt cumulate cele două categorii de sancțiuni comunicate de IPJ Satu Mare, valoarea amenzilor aplicate în doar trei zile depășește 250.000 de lei.

Bilanțul arată amploarea acțiunilor desfășurate de polițiști în perioada 28-30 august, controalele urmărind atât menținerea ordinii publice, cât și reducerea riscurilor din trafic.

Pentru șoferii care ignoră regulile, mesajul acestor acțiuni este unul cât se poate de clar: controalele continuă, iar încălcarea legislației poate însemna amenzi consistente, suspendarea permisului sau chiar reținerea certificatului de înmatriculare.