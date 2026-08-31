Șoferul de 24 de ani avea 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu deținea permis pentru nicio categorie

Un tânăr de 24 de ani, din Homoroade, a ajuns în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare după ce ar fi condus un autoturism fără permis și sub influența alcoolului, provocând un eveniment rutier la Viile Satu Mare.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 30 august, în jurul orei 05:40, pe strada Voinicilor. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite.

A pierdut controlul și a lovit o mașină staționată

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Beltiug au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului rutier.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat, din primele verificări, că tânărul de 24 de ani ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare în timp ce conducea autoturismul.

Mașina a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care era staționat în afara părții carosabile.

Impactul nu s-a soldat cu victime, însă verificările polițiștilor aveau să scoată la iveală probleme mult mai serioase.

0,81 mg/l alcool în aerul expirat

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat și faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Astfel, ceea ce inițial părea un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale s-a transformat într-un dosar penal cu două acuzații.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore

Față de tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Ancheta continuă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru documentarea faptelor.

De asemenea, este important de precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Din fericire, incidentul de la Viile Satu Mare nu s-a soldat cu victime. Însă combinația dintre alcool și conducerea unui autovehicul fără permis putea transforma cu ușurință un accident cu pagube materiale într-o tragedie.