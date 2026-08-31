Femeia ar fi ieșit de pe o stradă laterală fără să acorde prioritate. A fost transportată la spital

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 29 august, în localitatea Pomi, după ce o femeie în vârstă de 77 de ani, aflată pe bicicletă, a intrat în coliziune cu un autoturism.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin 112, în jurul orei 08:00, cu privire la producerea evenimentului rutier pe Drumul Comunal 26A.

Biciclista ar fi intrat pe drumul principal fără să acorde prioritate

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, femeia, domiciliată în Pomi, se deplasa pe bicicletă și, la pătrunderea de pe o stradă laterală pe Drumul Comunal 26A, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism.

Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 53 de ani, din județul Maramureș.

În urma manevrei, bicicleta a intrat în coliziune cu autoturismul.

Femeia a ajuns la spital

Impactul a avut consecințe pentru biciclistă. Femeia de 77 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Din primele informații furnizate de polițiști, nu au fost raportate alte persoane rănite în urma evenimentului rutier.

Ambii conducători au fost testați pentru alcool

Polițiștii au verificat și dacă cei doi conducători consumaseră alcool înainte de a se urca la volan, respectiv pe bicicletă.

Atât femeia, cât și conducătorul autoturismului au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Cazul readuce în atenție necesitatea unei atenții sporite în intersecții și, mai ales, la pătrunderea de pe drumurile secundare pe arterele principale, unde neacordarea priorității poate duce în doar câteva secunde la accidente cu urmări grave.