Noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” a fost inaugurat cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar

Cu doar câteva zile înainte ca sălile de clasă să se umple din nou de glasurile elevilor, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare a primit un cadou pe măsura viitorului pe care îl pregătește: un nou corp de clădire, modern și construit pentru a răspunde nevoilor unei comunități școlare în continuă dezvoltare.

Noua construcție de pe strada Mileniului nr. 1 a fost inaugurată luni, 31 august 2026, în prezența primarului municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a secretarului de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Kallós Zoltán, a viceprimarilor Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, a directorului școlii, Claudiu Mondici, precum și a reprezentanților administrației locale și județene, directorilor de școli, profesorilor și părinților.

Investiția, realizată integral din bugetul local al municipiului Satu Mare, se ridică la aproape 7 milioane de lei, reprezentând una dintre investițiile importante ale municipalității în infrastructura educațională.

O clădire nouă pentru o școală în dezvoltare

Proiectul poartă denumirea „Extindere unitate de învățământ corp P+2 (parțial) – Școala Gimnazială Grigore Moisil” și a pornit de la necesitatea extinderii și modernizării spațiilor destinate elevilor.

Demersurile au început în 2024, când Consiliul Local Satu Mare a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției. Lucrările au început în anul 2025, iar noul corp este acum pregătit să intre în circuitul educațional.

Construcția are regim de înălțime parter + două etaje și o suprafață construită la sol de 311 metri pătrați, respectiv o suprafață desfășurată de 826 de metri pătrați.

La parter au fost amenajate un spațiu de recreație acoperit și grupuri sanitare, iar accesul către etaje se realizează prin casa scării. Etajele sunt destinate activităților educaționale și cuprind noi săli de clasă, care vor contribui la extinderea capacității școlii și la descongestionarea spațiilor existente.

Mobilier și dotări noi pentru elevi și profesori

Noua clădire nu înseamnă doar spații suplimentare, ci și dotări moderne.

Unitatea de învățământ beneficiază de mobilier școlar nou, respectiv 160 de bănci și 160 de scaune pentru elevi, precum și catedre și scaune pentru cadrele didactice.

Au fost achiziționate, de asemenea, table școlare și laptopuri, astfel încât noile spații să poată fi utilizate în condiții moderne încă de la începutul anului școlar.

Practic, elevii care vor reveni la cursuri în această toamnă vor găsi o școală care își extinde capacitatea și își modernizează condițiile de studiu.

Kereskényi Gábor: „Aici se construiește viitorul orașului nostru”

La inaugurare, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a subliniat că investiția de la „Grigore Moisil” face parte dintr-o strategie mai amplă de susținere a educației.

Edilul a amintit că aceasta este a treia investiție importantă finalizată în ultimii ani cu finanțare exclusivă de la bugetul local, după proiectele derulate la școlile Rákóczi și Brâncoveanu.

„Într-o lume zbuciumată de nevoi, modelele de viață au devenit o floare rară. În timp ce alții vorbesc de tăieri de burse pentru elevi și de creșterea normelor didactice pentru profesori, noi vorbim de investiții în Educație”, a transmis primarul.

Kereskényi Gábor a insistat asupra ideii că noua construcție reprezintă mult mai mult decât o clădire.

„Această investiție nu este doar într-o clădire nouă pe care o deschidem. Aici este locul în care se construiește viitorul orașului nostru. Aici se scrie, zi de zi, povestea generațiilor care vor duce mai departe numele și valorile orașului Satu Mare”, a declarat edilul.

„Școala este inima vie a comunității”

În mesajul său, primarul a vorbit și despre rolul școlii dincolo de educația propriu-zisă.

„Școala este inima vie a comunității noastre. Aici, copiii noștri nu învață doar matematică, istorie sau științe. Ei învață ce înseamnă să fii cetățean, ce înseamnă să aparții unui oraș cu o istorie măreață și cu un viitor pe care îl scriem împreună”, a spus Kereskényi Gábor.

Edilul a mulțumit conducerii școlii, cadrelor didactice și părinților pentru implicare și a amintit că ideea construirii noului corp a pornit în urma unei discuții cu directorul unității, Claudiu Mondici.

„Când domnul Mondici mi-a spus că și-ar dori să construim un nou corp la Școala «Grigore Moisil», i-am spus din prima: «Hai s-o facem!»”, a povestit primarul.

Directorul Claudiu Mondici, recompensat pentru implicare

La finalul ceremoniei, directorul Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, Claudiu Mondici, a primit din partea comitetului de profesori o diplomă de mulțumire, în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea proiectului noului corp de clădire.

Investiția este, astfel, rezultatul colaborării dintre administrația locală, conducerea școlii, profesori și părinți.

Investițiile în educație continuă

Noul corp de la „Grigore Moisil” nu este singurul proiect derulat de municipalitate în domeniul educației.

În paralel, Primăria Municipiului Satu Mare derulează proiecte pentru reabilitarea Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” și a clădirii Liceului cu Program Sportiv, proiecte finanțate din fonduri europene.

De asemenea, sunt realizate lucrări de modernizare la creșe și grădinițe.

Recent, în municipiu a fost deschisă și „Grădina Fermecată”, cea mai mare creșă din oraș, cu o capacitate de 110 locuri.

„Mergeți înainte cu încredere!”

În finalul mesajului său, Kereskényi Gábor s-a adresat direct elevilor Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”, cei care vor da viață noilor săli de clasă.

„Vă doresc multă baftă în noul an școlar! Mergeți înainte cu încredere! Pentru că, așa cum am spus întotdeauna, școala este locul unde se construiește viitorul orașului Satu Mare”, a transmis primarul.

Iar noul corp de clădire este, poate, una dintre cele mai concrete dovezi ale acestei afirmații: un proiect început în urmă cu doi ani, construit din bugetul local și inaugurat exact la timp pentru ca elevii să-i treacă pragul odată cu primul clopoțel al noului an școlar.

La „Grigore Moisil”, viitorul nu mai este doar o promisiune. Are pereți noi, săli de clasă și bănci în care, peste câteva zile, se vor așeza copiii Sătmarului.



