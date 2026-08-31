SĂNĂTATE. Weekend aglomerat la UPU Satu Mare! Peste 500 de oameni au ajuns la Urgențe în doar trei zile

Locale 31.08.2026 16:00
SĂNĂTATE. Weekend aglomerat la UPU Satu Mare! Peste 500 de oameni au ajuns la Urgențe în doar trei zile

530 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, iar 104 pacienți au fost internați pentru tratament și investigații

Unitatea de Primire Urgențe din Satu Mare a avut parte de un weekend solicitant, sute de persoane ajungând la spital pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Potrivit statisticii pentru perioada 28 august, ora 07:00 – 31 august 2026, ora 07:00, medicii și personalul UPU au acordat asistență medicală unui număr total de 530 de pacienți.

Dintre aceștia, 104 persoane au fost internate, în urma evaluării de specialitate, pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar.

313 cazuri au fost urgențe

Din totalul prezentărilor, 313 au fost încadrate drept urgențe, ceea ce reprezintă cea mai mare categorie din statistica aferentă celor trei zile.

Alte 123 de persoane au fost evaluate pentru probleme non-urgente, în timp ce 94 de pacienți s-au prezentat la UPU în urma unor situații clasificate drept critice.

Statistica evidențiază astfel volumul important de activitate desfășurat de personalul Unității de Primire Urgențe într-un interval de doar 72 de ore.

104 pacienți au rămas internați

În urma consultațiilor și investigațiilor efectuate, medicii au decis internarea a 104 dintre pacienții ajunși la Urgențe.

Aceștia au avut nevoie de supraveghere medicală, investigații suplimentare și tratament în cadrul secțiilor de specialitate.

Restul pacienților au beneficiat de evaluare și îngrijiri medicale la nivelul UPU, în funcție de starea de sănătate și de necesitățile fiecărui caz.

Un weekend cu peste 500 de prezentări

Cele 530 de prezentări înregistrate în perioada 28-31 august arată, încă o dată, presiunea constantă asupra serviciilor de urgență.

Pentru fiecare pacient, evaluarea medicală stabilește prioritatea și conduita necesară, de la acordarea îngrijirilor în regim de urgență până la internarea pentru investigații și tratament.

Peste 500 de oameni au trecut, în doar trei zile, pragul UPU Satu Mare, iar pentru 104 dintre ei drumul a continuat în spital, sub supravegherea medicilor.

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