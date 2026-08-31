Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare,

Anunțuri 31.08.2026 18:35



Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru  proiectul: ‚,Extindere RED loc. Vetiș, str. Preot Mihai Sabău, jud. Satu Mare’’
- proiect nr. E-24-4005 , amplasat în loc. Vetiș, str. Preot Mhai Sabău, jud. Satu Mare.
    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare din Municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14 pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro și la sediul titularului. 
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Județene de Mediu Satu Mare și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro
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